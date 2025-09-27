विज्ञापन
क्‍या सच हो जाएगी बाबा वेंगा की एलियंस को की गई भविष्‍यवाणी, इस साल धरती पर आ जाएंगे दूसरे ग्रह के प्राणी? 

बाबा वेंगा ने 2025 में पृथ्वी पर एलियंस के संपर्क की भविष्यवाणी की थी. उनके अनुसार, यह संपर्क एक बड़े खेल आयोजन के दौरान होगा.

  • बाबा वेंगा ने 2025 में एक बड़े आयोजन के दौरान एलियंस से संपर्क की भविष्यवाणी की थी जो चर्चा का विषय है.
  • अमेरिका के नेशनल यूएफओ रिपोर्टिंग सेंटर ने इस साल छह महीनों में तीन हजार यूएफओ घटनाओं की जानकारी दर्ज की है.
  • पेंटागन के पूर्व अधिकारी लुइस एलिजोंडो ने यूएफओ को अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा छुपाया गया रहस्य बताया है.
वॉशिंगटन:

जैसे-जैसे हम 2025 के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, बाबा वेंगा की दशकों पुरानी एक भविष्यवाणी फिर से चर्चा में आ गई है. 9/11 के आतंकवादी हमलों और कोविड-19 जैसी महामारी जैसी घटनाओं की भविष्यवाणी करने वाली बुल्‍गारिया की बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां आज भी जिज्ञासा और बहस को हवा दे देती हैं. सन् 1996 में उनका निधन हो गया था लेकिन फिर भी उनकी भविष्‍यवाणियों का रहस्‍य आज तक बरकरार है. ऐसी ही उनकी एक खास विशेष भविष्यवाणी इन दिनों न सिर्फ सोशल मीडिया पर बहस की वजह बनी हुई है बल्कि आम इंसान के मन में कई तरह के रहस्‍य भी पैदा कर रही है. इस साल जून में आई डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार बाबा वेंगा ने साल 2025 में बड़े पैमान पर एलियंस यानी दूसरे ग्रह के प्राणियों के आने की भविष्‍यवाणी की थी. अब अमेरिका के एक एनजीओ की तरफ से ऐसे सबूत दिए गए हैं जिनके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्‍या वाकई यह भी सच हो जाएगा. 

2025 में एलियंस से संपर्क  

बाबा वेंगा ने 2025 में पृथ्वी पर एलियंस के संपर्क की भविष्यवाणी की थी. उनके अनुसार, यह संपर्क एक बड़े खेल आयोजन के दौरान होगा. यह भविष्यवाणी हाल ही में तब और चर्चा में आ गइ्र जब एक रहस्यमय इंटरस्‍टेलर ऑब्‍जेक्‍ट 3I/ATLAS, का पता चला है, जो असाधारण गति से सौरमंडल में प्रवेश कर रही है. कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वस्तु एक एलियन निगरानी यान हो सकती है, जो बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को और भी संदिग्ध बनाती है. बाबा वंगा ने कहा था कि यह अजीब घटना न केवल दुनिया को आश्चर्यचकित करेगी, बल्कि मानवता के अलौकिक जीवन के साथ पहले संपर्क की शुरुआत भी करेगी. कुछ दिनों पहले अमेरिका के संगठन नेशनल यूएफओ रिपोर्टिंग सेंटर (NURC)की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल के छह महीने में ही 3000 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें यूएफओ या एलियन देखे जाने की जानकारियां मिली हैं. यह सेंटर यूएफओ देखे जाने या उनके किसी से कॉन्‍टैक्‍ट करने की घटनाओं का डॉक्‍यूमेंटेशन करता है.

पेंटागन के अधिकारी भी बोले कुछ ऐसा ही 

हाल के कुछ सालों में यूएफओ के बारे में चर्चा मामूली अटकलों से एक गंभीर जांच में बदल गई है. ट्रंप प्रशासन के तहत, अमेरिकी सरकार ने मिलिट्री फोर्सेज और अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं के बीच बातचीत की डिटेल्‍स देने वाले कई डॉक्‍यूमेंट्स को पहले कार्यकाल में सार्वजनिक किया गया था. इन खुलासों में विश्वसनीय सर्विलांस, रडार डेटा और पायलटों की गवाही शामिल थी. दूसरी ओर यूएफओ (यूएफओ) व्हिसलब्लोअर लुइस एलिजोंडो, जो पूर्व पेंटागन अधिकारी रह चुके हैं, ने पिछले महीने कहा था, 'हम पिछले आठ सालों से कह रहे हैं कि इन नजदीकी हवाई टकरावों की दर्जनों घटनाएं हुई हैं, जिनमें मिलिट्री, नागरिक और वाणिज्यिक पायलट शामिल रहे हैं.' उनका कहना था कि यह सिर्फ मिलिट्री एयरक्राफ्ट के साथ नहीं हो रहा है. लुइस के अनुसार यूएफओ का अस्तित्व 'अमेरिकी इतिहास का सबसे खराब छुपाया गया रहस्य' है. 

कई बार हुए हैं ऐसे दावे 

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक जून महीने तक 100 से ज्‍यादा कस्‍टम एंड बॉर्डर सिक्‍योरिटी एजेंट्स ने अज्ञात हवाई घटनाओं (यूएपी) को देखने का दावा किया है. ऐसा ही एक मामला साल 2023 में बैरी एम. गोल्डवाटर एयरफोर्स रेंज के ऊपर एक मिलिट्री फाइटर जेट के एक यूएफओ से टकराने का सामने आया था.  इन खुलासों ने कई लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि अगर बाबा वंगा की भविष्यवाणी सच होती है, तो यह कोई अकेली घटना नहीं बल्कि एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा हो सकती है. 

रहस्‍यमयी चीज से रिसर्सर्च हैरान 

पेरू के रिसर्चर्स ने ममी जैसी एलियन बॉडीज और जांच जैसी रहस्यमय वस्तुओं के होने का दावा किया है. शुरुआती जांच के अनुसार, इनमें से कुछ नमूनों का डीएनए किसी भी ज्ञात पृथ्वी प्रजाति से मेल नहीं खाता है. कोलंबिया में एक यूएफओ को बुगा शहर के ऊपर जिगजैग पैटर्न में उड़ते हुए देखने का दावा किया गया था. प्रत्यक्षदर्शियों ने इसकी गति को किसी भी पारंपरिक विमान से अलग बताया. वैज्ञानिकों ने इस चीज को हासिल करके जब उसका रिसर्च किया तो पता चला कि इसमें धातु जैसे पदार्थ की तीन परतें और एक सेंट्रल 'चिप' के चारों तरफ 18 माइक्रो सर्किल्‍स लगे हुए थे. 
 

