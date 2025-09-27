विज्ञापन
विशेष लिंक

8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग का आ गया सबसे आसान फॉर्मूला, 60,000 रुपये वालों की कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?

मौजूदा व्‍यवस्‍था में न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये है. जिस संभावित फिटमेंट फैक्‍टर की चर्चा है- वो है 1.92 और इस आधार पर नया बेसिक पे हो जाएगा- 18,000 × 1.92 यानी 34,560 रुपये.

Read Time: 3 mins
Share
8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग का आ गया सबसे आसान फॉर्मूला, 60,000 रुपये वालों की कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मियों को बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार है. सबसे ज्‍यादा कन्‍फ्यूजन है- सैलरी तय करने के फॉर्मूले को लेकर. क्‍या इस बार फॉर्मूला नया होगा या फिर 7वें वेतन आयोग की ही तरह पे-मेट्रिक्‍स (Pay Matrix 8th Pay Commission) का इस्‍तेमाल किया जाएगा... और फिर फिटमेंट फैक्‍टर का क्‍या होगा, वो कितना होगा? इन तमाम तकनीकी संशयों के बीच सब यही जानना चाह रहे हैं कि आठवें वेतन आयोग में उनकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी. सरकारी हलकों में जो चर्चाएं चल रही हैं, उनके अनुसार कहा जा रहा है कि इस बार सैलरी तय करने का फॉर्मूला नया नहीं होगा, बल्कि सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की तरह ही पे-मीट्रिक्‍स को ही बेस बनाया जाएगा, जबकि इसमें नया फिटमेंट फैक्‍टर लागू होगा. 

सातवें वेतन आयोग के पे-मेट्रिक्‍स (Pay Matrix 7th Pay Commission) में 18 लेवल हैं. ये काफी आसान है और इसका कैल्‍कुलेशन भी आसानी से समझ में आता है. इसे इस तरह तैयार किया गया था कि ओल्‍ड पे-बैंड और ग्रेड-पे समझने में मुश्किलें नहीं आई थीं. कहा जा रहा है कि सरकार इसी स्‍ट्रक्‍चर को नए 8वें वेतन आयोग में भी लागू कर सकती है. 

सातवें वेतन आयोग का पे-मेट्रिक्‍स डॉ वैलेस एक्रोयड के फॉर्मूले (Dr. Wallace Aykroyd Formula) पर बेस्‍ड है. ये फॉर्मूला बताता है कि केंद्रीय कर्मचारी को न्‍यूनतम कितना वेतन मिलना चाहिए, जिससे उसकी मूलभूत जरूरतें पूरी हो जाएं. इसी आधार पर मिनिमम सैलरी और पे-मेट्रिक्‍स तय होता है. 

कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी? 

मौजूदा व्‍यवस्‍था में न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये है. जिस संभावित फिटमेंट फैक्‍टर की चर्चा है- वो है 1.92 और इस आधार पर नया बेसिक पे हो जाएगा- 18,000 × 1.92 यानी 34,560 रुपये. यानी केवल बेसिक सैलरी ही 16,500 रुपये से ज्‍यादा बढ़ जाएगी. इसी बेसिक पे के अनुसार इसमें DA, HRA और अन्‍य भत्ते जुड़ेंगे. यानी सैलरी काफी बढ़ जाएगी. 

अब इसी आधार पर ये कैलकुलेशन करते हैं कि 60,000 रुपये बेसिक पे वालों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी. संभव है कि ग्रुप-बी के किसी गैजेटेड ऑफिसर की सैलरी में बेसिक पे 60,000 के करीब हो. 

  • बेसिक पे- 60,000 रुपये 
  • संभावित फिटमेंट फैक्‍टर- 1.92 
  • नया बेसिक पे- 1,15,200 रुपये 
  • डीए (55%)- 63,360 रुपये 
  • एचआरए (मेट्रो सिटी-27%)- 31,104 रुपये 

कुल- 2,09,664 रुपये. इसमें अन्‍य भत्ते भी जुड़ेंगे. यानी इतना तय है कि ग्रुप-बी के किसी गैजेटेड ऑफिसर, जिनका बेसिक पे अभी 60,000 रुपये है, यानी सैलरी करीब 1.10 लाख रुपये है, 8वें वेतन आयोग में उनकी सैलरी 2.10 लाख रुपये से ज्‍यादा हो सकती है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
8th Pay Commission, 8th Pay Commission 2025, 8th Pay Commission Basic Salary, 8th Pay Commission Basic Salary Calculator, 8th Pay Commission Benefits
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com