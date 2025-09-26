विज्ञापन
बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में आएंगे 10-10 हजार, PM मोदी आज लॉन्च करेंगे मुख्‍यमंत्री महिला रोजगार योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में "मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना" को लॉन्‍च करेंगे. बिहार सरकार की इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्व-रोजगार एवं आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है.

  • PM नरेंद्र मोदी बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च करेंगे.
  • योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे.
  • प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान कर स्व-रोजगार एवं आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे.
नई दिल्‍ली :

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना के लिए राज्य सरकार की नई और महत्वाकांक्षी योजना "मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना" को लॉन्‍च करेंगे.  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपए यानी 7,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे. इस नई योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है.

प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, "बिहार सरकार की इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्व-रोजगार एवं आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है. यह योजना राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और वे अपनी पसंद का रोजगार या आजीविका गतिविधियां शुरू कर सकेंगी. इससे आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा." 

महिला लाभार्थी को 10 हजार रुपए की शुरुआती मदद

इस योजना के तहत प्रत्येक महिला लाभार्थी को 10,000 रुपए की शुरुआती आर्थिक मदद के बाद चरणों में 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है.

इस सहायता राशि का उपयोग महिला लाभार्थी कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई-बुनाई और अन्य लघु-स्तरीय उद्यम जैसे क्षेत्रों में कर सकेंगी. 

विभिन्‍न स्‍तरों पर विशेष कार्यक्रमों का होगा आयोजन

पीएमओ की तरफ जारी नोट के मुताबिक, "यह योजना समुदाय-संचालित होगी और इसमें वित्तीय सहायता के साथ-साथ, स्वयं सहायता समूहों से जुड़े सामुदायिक संसाधन व्यक्ति उनके प्रयासों को समर्थन देने के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगे. उनकी उपज की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए, राज्य में ग्रामीण हाट-बाजारों का और विकास किया जाएगा." 

बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लॉन्‍च पर शुक्रवार को पूरे राज्य में जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा.  

एक करोड़ से अधिक महिलाएं इस योजना के लॉन्‍च में भाग ले सकें, राज्‍य सरकार ने इसकी तैयारी की है.  
 

