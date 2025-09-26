हेडमास्टर, महिला टीचर और BSA साहब: सीतापुर बेल्टकांड के तीन किरदार और उनकी पूरी कहानी

सीतापुर की बेल्टकांड कथा में हर दिन नया मोड़ आ रहा है. शुक्रवार को इस कथा के तीसरे मुख्य किरदार बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश सिंह की भी कुर्सी चली गई. उन्हें सस्पेंड कर दिया गया. अखिलेश सिंह वही हैं जिन्हें गर्मागर्मी के बाद हेडमास्टर बृजेंद्र वर्मा ने उनके ऑफिस में जाकर बेल्ट से पीटा था. इसका वीडियो खूब वायरल हुआ था. इसके बाद हेडमास्टर को सस्पेंड कर जेल भेज दिया गया था. इस झगड़े की जड़ में जिस महिला शिक्षिका को बताया जा रहा था वह भी सस्पेंड हो चुकी हैं. पढ़िए सीतापुर की यह पूरी बेल्टकांड कथा..

कहानी का पहला अध्याय, बेल्टकांड का वीडियोः सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ. वीडियो में देखा गया कि हेडमास्टर और BSA के बीच बहस होती है. अचानक हेडमास्टर मेज पर फाइल पटक देते हैं और कमर से बेल्ट निकाल कर बीएसए अखिलेश सिंह की पिटाई करने लगते हैं. BSA हेडमास्टर को सस्पेंड कर देते हैं. हेडमास्टर के सस्पेंड होने के बाद स्कूल के बच्चों ने बवाल खड़ा कर दिया और स्कूल को बंद कर दिया. हालांकि इस मामले में कुछ ऐसे भी खुलासे हुए हैं जिससे साफ है कि बीएसए और हेडमास्टर के बीच पहले से विवाद चल रहा था. इस मामले में एक अवंतिका नाम की शिक्षिका का भी नाम आया. यह पूरा प्रकरण जब सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचा तो उन्होंने संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश सिंह को सस्पेंड कर दिया है.

बताया जाता है कि सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय नदवा के हेडमास्टर बृजेंद्र वर्मा के खिलाफ एक शिकायत हुई थी. जिसमें एक शिक्षिका को प्रताड़ित करने का मामला था. वहीं शिकायत पर जब स्पष्टीकरण देने हेडमास्टर BAS के ऑफिस पहुंचे तो हेडमास्टर की सफाई बीएसए को पसंद नहीं आई. इसके बाद दोनों में बहस होने लगी. बहस इतनी बढ़ गई कि अचानक हेडमास्टर ने बीएसए की बेल्ट से पिटाई कर दी. यह पूरा मामला बीते 23 सितंबर का है.

हेडमास्टर को भेजा गया जेल

बीएसए की शिकायत पर पुलिस ने हेडमास्टर को हिरासत में ले लिया और मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया. वहीं बीएसए ने हेड मास्टर को सस्पेंड भी कर दिया है. जिसके बाद गांव में बच्चे और गांव वाले विरोध प्रदर्शन पर उतारा है. स्कूल में ताला डाल दिया बच्चों ने स्कूल में पढ़ने से मना कर दिया और हेडमास्टर को जेल से रिहा करने की मांग करने लगे. वहीं इसकी जानकारी जब बीजेपी विधायक आशा मौर्य को लगी तो मौके पर पहुंची वहां पर बच्चे और गांव वालों ने जमकर भाजपा विधायक का विरोध किया और मांग की की हेडमास्टर को जेल से रिहा किया जाए.

शिक्षिका अवंतिका की हुई विवाद में एंट्री

हेडमास्टर और बीएससी का मामला शांत भी नहीं हुआ था. तभी बीएसए और शिक्षिका अवंतिका का फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा वायरल फोटो चर्चा का विषय बन गई. वहीं शिक्षिका अवंतिका का इंस्टाग्राम भी है जिसमें शिक्षिका के डांस के कई वीडियो है जो वायरल हो रहा है.

अवंतिका की हाजिरी लगाने की बात का खुलासा

इस प्रकरण में बीएसए और हेडमास्टर का एक ऑडियो सामने आया है. इसमें बीएसए, बिना स्कूल गए ही महिला टीचर की हाजिरी लगाने की बात कह रहे हैं. वह हेडमास्टर से कहते हैं- अगर गांव वाले पूछें तो बताना कि टीचर मेडिकल लीव पर हैं. हेड मास्टर इसके जवाब में कहते हैं, कम से कम टीचर एक दिन तो आ जाएं. उनकी गाड़ी रोज प्रधान के घर के सामने से गुजरती है, लोग पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा?

वहीं BSA और शिक्षिका प्रकरण में हेडमास्टर बृजेंद्र वर्मा की पत्नी सीमा वर्मा ने एक वीडियो में अपना बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि BSA द्वारा शिक्षिका अवंतिका गुप्ता की हाजिरी लगाने को लेकर दबाव बनाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.

हेडमास्टर और बीएसए के विवाद के बीच में आए सांसद राकेश राठौर ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं कांग्रेस सांसद राकेश राठौर का आरोप है कि घटना से पहले और बाद में हेडमास्टर को बुरी तरह पीटा गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब तक सामने नहीं आया. मैं मुख्यमंत्री से मामले में जांच की मांग करूंगा. वहीं, हेडमास्टर की पत्नी ने भी मामले में सीएम से गुहार लगाई है.

वहीं टीचर और बेसिक शिक्षा अधिकारी के बीच में हुए विवाद को लेकर मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया मुख्यमंत्री ने मामले में संज्ञान लिया और बेसिक शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है.

