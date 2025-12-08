IND vs SA: कौन लेगा सबसे ज्यादा विकेट, किसे मिलेगी जीत, किसके बल्ले से निकलेंगे सबसे ज्यादा छक्के? पठान और स्टेन ने की भविष्यवाणी

India vs South Africa, 1st T20I: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज कल (9 दिसंबर 2025) से हो रहा है. आगामी सीरीज से पहले भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान और पूर्व अफ्रीकी दिग्गज डेल स्टेन ने स्टार स्पोर्ट्स पर बातचीत करते हुए कई बड़ी भविष्यवाणी की है. दोनों दिग्गजों से जब पूछा गया कि 5 मैचों की सीरीज में किस टीम को जीत मिलेगी? तो पठान ने जवाब में भारतीय टीम का नाम लिया. उनके मुताबिक आगामी सीरीज में भारतीय टीम को 3-2 से जीत मिलेगी. यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है. वहीं स्टेन ने अफ्रीकी टीम का नाम लिया. उनका मानना है कि आगामी सीरीज में दक्षिण अफ्रीकी टीम को 3-2 से जीत मिलेगी.

किस गेंदबाज को मिलेंगे सबसे ज्यादा विकेट?

जब दोनों दिग्गजों से पूछा गया कि आगामी सीरीज में कौन सा गेंदबाज सबसे ज्यादा विकेट चटकाएगा तो दोनों पूर्व क्रिकेटरों ने एक ही खिलाड़ी का नाम लिया. ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि मौजूदा समय के नंबर वन टी20 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती हैं. वरुण का प्रोटियाज टीम के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रिकॉर्ड भी शानदार है. उन्होंने अफ्रीकी टीम के खिलाफ 4 मैचों में 11.50 की औसत से 12 विकेट चटकाए हैं.

Dale Steyn and Irfan Pathan have revealed their scoreline predictions for the India vs South Africa T20I series. 👀



What's your prediction?✍🏻



Next up ▶ #INDvSA, 1st T20I 👉 TUE, 9th DEC, 6:00 PM pic.twitter.com/pncl9q6h1y — Star Sports (@StarSportsIndia) December 7, 2025

कौन बनाएगा सबसे ज्यादा रन?

आगामी सीरीज में कौन सा बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाएगा? सवाल के जवाब में पठान ने अभिषेक शर्मा का नाम लिया. उन्होंने कहा जिस फॉर्म में वह चल रहें हैं. दिल चाहता है कि वह सबसे ज्यादा रन बनाए. वहीं स्टेन ने भी जवाब में अभिषेक शर्मा का ही नाम लिया. मौजूदा समय में अभिषेक जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं.

कौन लगाएगा सबसे ज्यादा छक्के?

पठान के मुताबिक आगामी सीरीज में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव सबसे ज्यादा छक्के लगाएंगे. वहीं स्टेन के मुताबिक डेविड मिलर के बल्ले से सबसे ज्यादा छक्कों की बौछार देखने को मिल सकती है.

