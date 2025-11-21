Delhi NCR Pollution: क्रिकेट पर प्रदूषण की मार, मुंबई ट्रांसफर हुआ दिल्ली का मैच

Delhi NCR Pollution: वायु प्रदूषण से देश की राजधानी नई दिल्ली का हाल बेहाल है. हाल यह है कि दिल्ली-एनसीआर में कई स्कूलों को घर से चलाया जा रहा है. यही नहीं कई दफ्तरों के कर्मचारी भी बढ़ते प्रदूषण की वजह से घर से काम करने के लिए मजबूर हो गए हैं. प्रदूषण की मार अब क्रिकेट पर भी पड़ने लगी है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दिल्ली में खेले जाने वाले अंडर 23 वनडे टूर्नामेंट के नॉकआउट राउंड के मुकाबले को मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया है. हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से खतरनाक वायु गुणवत्ता के स्तरों का हवाला देते हुए दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में आउटडोर खेलों के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया गया था.

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मौखिक रूप से एमसीए को अंडर-23 टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबलों की तैयारी करने के लिए कहा है. रिपोर्ट में बताया गया है, 'हमें आज बीसीसीआई से फोन आया. जिसमें बताया गया कि राजधानी में वायु प्रदूषण ज्यादा होने के कारण एमसीए को अंडर-23 वनडे नॉकआउट मैच आवंटित किए जा रहे हैं. मौजूदा हालात को देखते हुए क्रिकेट नहीं खेला जा सकता है.'

5 सबसे प्रदूषित शहर

आपको बता दें कि देश के 5 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों के आंकड़े डराने वाले हैं. फरीदाबाद का एक्यूआई मौजूदा समय में सबसे ज्यादा (624) है. दूसरे स्थान पर गाजियाबाद का नाम आता है. जिसका एक्यूआई (617) है. तीसरे नंबर पर रोहतक (587) काबिज है. चौथे नंबर पर नोएडा (560) का नाम आता है. पांचवे स्थान पर कैराना (542) है. दिल्ली का औसत एक्यूआई 415 है.

राजधानी में सुधरने का नाम नहीं ले रहे हालात

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से बदतर हुए हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. एक्यूआई अब भी 415 पर बना हुआ है. 15 से अधिक निगरानी केंद्रों में एक्यूआई 400 से अधिक दर्ज किया गया है.

