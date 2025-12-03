विज्ञापन
IND vs SA: शुभमन गिल ने शुरू किया रिहैब, अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में मिलेगा मौका?

शुभमन गिल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुभमन गिल के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है. वह फिट होने के काफी करीब हैं.

Shubman Gill
  • भारतीय टीम के नियमित कप्तान शुभमन गिल के स्वास्थ्य में हाल ही में तेजी से सुधार देखा गया है
  • गिल ने बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बिना किसी रुकावट के शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन किया है
  • शुभमन गिल की फिटनेस में सुधार के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज में उनकी भागीदारी संभावित है
Shubman Gill Declared Fit For T20I Series Against South Africa: भारतीय टीम के टेस्ट और वनडे के नियमित कप्तान शुभमन गिल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. PTI की  रिपोर्ट्स के मुताबिक शुभमन गिल गर्दन की चोट से उबर चुके हैं और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में बतौर उप कप्तान शिरकत करने के लिए तैयार हैं. PTI की तरफ से इस खबर की पुष्टि बीसीसीआई के एक सूत्र के आधार पर बुधवार (3 नवंबर 2025) को की गई है. 

कोलकाता टेस्ट में चोटिल हो गए थे गिल 

शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में खेले गए 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए चोटिल हो गए थे. उस दौरान उन्हें गर्दन में ऐंठन की समस्या आई थी. जिसके बाद पहले वह टेस्ट सीरीज से बाहर हुए. उसके बाद वनडे सीरीज से भी बाहर हो गए. हालांकि, टी20 सीरीज से पहले उनको लेकर अब राहत भरी खबर सामने आ रही है.

9 दिसंबर से शुरू हो रहा टी20 सीरीज

भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज 9 दिसंबर से हो रहा है. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला कटक में खेला जाएगा. सीरीज के सारे मैच शाम 7:00 बजे से शुरू होंगे. 

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 मैचों का शेड्यूल

पहला टी20 - 9 दिसंबर - कटक - शाम 7:00 बजे

दूसरा टी20 - 11 दिसंबर - चंडीगढ़ (मुल्लांपुर) - शाम 7:00 बजे

तीसरा टी20 - 14 दिसंबर - धर्मशाला - शाम 7:00 बजे

चौथा टी20 - 17 दिसंबर - लखनऊ - शाम 7:00 बजे

5वां टी20 - 19 दिसंबर - अहमदाबाद - शाम 7:00 बजे

