IPL नीलामी से पहले डफी ने खोला 'पंजा', तीनों फॉर्मेट के प्रदर्शन दे रहे हैं जबाव, छप्परफाड़ होगी पैसों की बारिश

आईपीएल 2026 के लिए 16 दिसंबर 2025 को खिलाड़ियों पर बोली लगने वाली है. आगामी नीलामी से पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज जैकब डफी ने धारधार गेंदबाजी करते हुए हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है. मौजूदा समय में वह वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में शिरकत कर रहे हैं. जहां अपने दूसरे टेस्ट मुकाबले में ही उन्होंने 'पंजा' लगाते हुए हर किसी को अपना मुरीद बना लिया है. न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच जारी टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 2 दिसंबर से क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है. जहां क्राइस्टचर्च टेस्ट की पहली पारी में डफी ने 17.4 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच वह 1.92 की इकोनॉमी से 34 रन खर्च करते हुए 5 विकेट चटकाने में कामयाब रहे. मैच के दौरान उनके शिकार शाई होप (56), टेविन इमलाच (14), जोहान लेन (00), जेडेन सील्स (02) और ओजय शील्ड्स (00) बने.

जैकब डफी के ऊपर आईपीएल नीलामी में हो सकती है छप्परफाड़ पैसों की बारिश

जैकब डफी के इस धारधार गेंदबाजी के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी आईपीएल नीलामी में उनके ऊपर छप्परफाड़ पैसों की बारिश हो सकती है. डफी की मौजूदा उम्र 31 साल है. खबर लिखे जाने तक उन्होंने कीवी टीम की तरफ से 2* टेस्ट, 19 वनडे और 38 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको टेस्ट की तीन पारियों में 7, वनडे की 19 पारियों में 24.25 की औसत से 35 और टी20 की 36 पारियों में 17.05 की औसत से 53 सफलता हाथ लगी है.

जैकब डफी का घरेलू क्रिकेट करियर

वहीं बात करें जैकब डफी के घरेलू क्रिकेट करियर के बारे में तो यहां उन्होंने खबर लिखे जाने तक 109 फर्स्ट क्लास, 104 लिस्ट 'ए' और 156 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको फर्स्ट क्लास की 185 पारियों में 32.75 की औसत से 320, लिस्ट 'ए' की 101 पारियों में 25.08 की औसत से 178 और टी20 की 150 पारियों में 24.33 की औसत से 178 सफलता प्राप्त हुई है.

यह भी पढ़ें- World Cup 2027: गौतम गंभीर को भारतीय दिग्गज की दो टूक, 'विराट-रोहित को मत रोको'



