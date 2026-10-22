IND vs NZ: जीत के बाद श्रेयस अय्यर ने लिए मजे, हंसते हुए बोले- अब जेट लैग को भूल ही जाना चाहिए

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार (22 अक्टूबर 2026) को क्राइस्टचर्च में खेला गया. जहां भारतीय टीम रोमांचक मुकाबले में चार विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. विपक्षी टीम के खिलाफ हाई स्कोरिंग मुकाबले में मिली जीत के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर काफी खुश नजर आए. मैच के बाद उन्होंने हंसते हुए कहा, 'शायद अब हमें जेट लैग को भूल ही जाना चाहिए. हमने जब गेंदबाजी शुरू की. तब पिच थोड़ी धीमी नजर आ रही थी. योजना के मुताबिक हम हार्ड लेंथ पर गेंद करने के बजाय थोड़ा आगे डाल रहे थे. फिर उसके बाद ओस आ गई और बल्ले से गेंद का संपर्क अच्छा होने लगा.'

कैप्टन अय्यर ने कहा, 'जब आप 220 (वास्तव में 225) रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहे हों और शुरुआती छह ओवरों में ही 85 रन बन जाएं. इससे अच्छा और क्या ही शुरुआत हो सकता है.'

सलामी बल्लेबाजों की तारीफ करते हुए भारतीय कप्तान ने कहा, 'वे इतने अनुभवी हो गए हैं कि उन्हें अब समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है. जाहिर हैं हर बार ऐसा नहीं हो पाता है. मगर जब वे चल जाते हैं, तो हमारे लिए मैच की नींव रख देते हैं. उसके बाद बाकी के खिलाड़ी पारी को संभालने और मैच को खत्म कैसे करना है. उसपर ध्यान देते हैं.'

धीर के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कैप्टन अय्यर ने कहा, 'वह हमें टीम में विकल्प प्रदान करते हैं. मुझे लगता है आज रात उन्होंने जिस प्रकार से शांत और संयमित होकर खेल दिखाया है. वह शानदार था.'

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