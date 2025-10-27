विज्ञापन
विशेष लिंक

चोट से बड़ा है श्रेयस का जज्बा: अय्यर की वो खूबी जो औरों से उन्हें बनाती है अलग

श्रेयस के लिए हमेशा टीम फर्स्ट होता है. आईपीएल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मैचों में श्रेयस का ये जज्बा साफ देखा जा सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
चोट से बड़ा है श्रेयस का जज्बा: अय्यर की वो खूबी जो औरों से उन्हें बनाती है अलग
Shreyas Iyer
  • श्रेयस अय्यर को तीसरे वनडे मैच के दौरान सिडनी में तिल्ली की चोट लगी और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है
  • बीसीसीआई की मेडिकल टीम भारत और सिडनी के विशेषज्ञों के साथ मिलकर श्रेयस की स्थिति पर नजर रख रही है
  • श्रेयस अय्यर ने शानदार कैच पकड़ते हुए चोटिल होने के बाद भी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये खबर सिडनी के अस्पताल से आ रही है. BCCI ने उपकप्तान श्रेयस अय्यर को लेकर मेडिकल बुलेटिन जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि श्रेयस अय्यर को 25 अक्टूबर को सिडनी में तीसरा वनडे खेलने के दौरान 'इंपैक्ट इंजरी' हुई और उन्हें सिडनी स्थित एक अस्पताल में ले जाना पड़ा.

कितनी बड़ी है चोट?

BCCI के प्रेस रीलीज में ये भी बताया गया है कि श्रेयस की चोट के स्कैन से पता चला है कि उनकी तिल्ली (Spleen) में चोट लगी है. उनका इलाज चल रहा है, उनकी हालत स्थिर है और वे अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं.

बीसीसीआई की मेडिकल टीम सिडनी और भारत के विशेषज्ञों के सलाह से उनकी चोट की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है. भारतीय टीम के डॉक्टर श्रेयस के साथ सिडनी में रहेंगे और हर रोज उनका मूल्यांकन भी करेंगे.

लाजवाब कैच लेकर हुए चोटिल!

सिडनी वनडे में मैच रेनशॉ और एलेक्स कैरी की जोड़ी चौथे विकेट के लिए अर्द्धशतक से बड़ी साझेदारी के साथ टीम इंडिया पर दबाव बनाती नजर आ रही थी. तभी 34वें ओवर में बैकवर्ड प्वाइंट से थर्ड मैन की ओर पीछे की तरफ भागते हुए हुए श्रेयस अय्यर ने एलेक्स कैरी का शानदार कैच लपका और टीम इंडिया की मैच में अच्छी वापसी करवा दी. इसी दौरान श्रेयस अय्यर चोटिल हुए. दर्द से कराहते नजर आए. उनकी बांयी पसली में चोट महसूस की जा सकती थी.

टीममैन की मिसाल हैं श्रेयस

श्रेयस के लिए हमेशा टीम फर्स्ट होता है. आईपीएल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मैचों में श्रेयस का ये जज्बा साफ देखा जा सकता है. इसी साल 7 महीने पहले आईपीएल के पंजाब के पहले मैच में कप्तान श्रेयस अय्यर ने नाबाद 97 रनों की पारी खेली. टीम को खुद से आगे रखा. अपने शतक की परवाह नहीं की और पंजाब ने उस मैच में अहमदाबाद में गुजरात को 11 रनों से शिकस्त दी.

72 वनडे में 5 शतक और 23 अर्द्धशतकों के साथ 48 के औसत से 2900 से ज्यादा रन बनाने वाले श्रेयस का योगदान सिर्फ उनके रनों में नहीं आंका जा सकता. श्रेयस के नाम वनडे में 72 मैचों में 73 कैच हैं. इसके अलावा 14 टेस्ट में 15, 51 टी-20 में 16, 83 फर्स्ट क्लास में 65, 154 लिस्ट-ए में 67 और आईपीएल सहित सभी 240 घरेलू टी-20 मैचों में 102 कैच लपकने वाले श्रेयस का रिकॉर्ड कहता है कि उनकी फील्डिंग का उनकी टीम में कितना अहम योगदान रहता है. श्रेयस की यही क्वालिटी उन्हें हर फॉर्मेट का शानदार टीममैन साबित करती है.

कब तक करेंगे वापसी?

श्रेयस को इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टेस्ट में जगह नहीं मिली तो चयनकर्ताओं की खूब आलोचना हुई. बाद में श्रेयस ने रेड बॉल क्रिकेट से (टेस्ट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से) ब्रेक लेने का एलान कर दिया. फिलहाल वो टी20 की टीम इंडिया में भी जगह नहीं बना पा रहे. लेकिन श्रेयस के जज्बे को भारतीय फैंस जल्दी ही वनडे में फिर से देख सकेंगे. द. अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज अगले महीने के आखिर से शुरू होकर दिसंबर के पहले हफ्ते (30 नवंबर, 3 दिसंबर और 6 दिसंबर) तक चलेगी.

यह भी पढ़ें- पृथ्वी शॉ का विस्फोट, शतक जड़ते हुए रच दिया इतिहास, ऋषभ-पराग के क्लब में हुई इंट्री

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Shreyas Santosh Iyer, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now