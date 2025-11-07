जरीन खान की अंतिम विदाई में उमड़ा बॉलीवुड, गर्लफ्रेंड के साथ पहुंचे ऋतिक, तो बेटी के साथ नजर आईं जया बच्चन

बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती और दिग्गज अभिनेता निर्माता संजय खान की पत्नी जरीन खान का आज सुबह मुंबई स्थित घर पर निधन हो गया. वो 81 वर्ष की थीं. अपनी सादगी, गरिमा और गर्मजोशी भरे स्वभाव के लिए मशहूर जरीन खान फिल्म इंडस्ट्री के सोशल सर्कल का जाना माना नाम थीं. उनके निधन की खबर से न सिर्फ खान परिवार बल्कि पूरा बॉलीवुड शोक में डूब गया है. दोस्तों, रिश्तेदारों और कई नामचीन सितारों ने उनके घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और परिवार को इस दुख की घड़ी में सांत्वना दी. नम आंखों के साथ कई सेलिब्रेटीज ने उन्हें अंतिम विदाई दी.

सेलिब्रिटीज ने दी अंतिम विदाई

जरीन खान के निधन की खबर सामने आते ही कई बॉलीवुड हस्तियां उनके घर पहुंचीं. नीलम, रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी सबसे पहले पहुंचे और परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की. ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद, उनके साथ ऋतिक की कजिन पश्मीना रोशन, और जया बच्चन अपनी बेटी श्वेता बच्चन नंदा के साथ भी पहुंचीं.

एक्टर जैकी श्रॉफ भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे और उन्होंने मौके पर मौजूद फोटोग्राफर्स से शांति बनाए रखने की अपील की. वहीं अली गोनी अपनी गर्लफ्रेंड जैस्मिन भसीन के साथ पहुंचे. और, सीमा सजदेह, जो सुजैन खान की करीबी दोस्त हैं, जरीन को विदाई देने के दौरान इमोशनल नजर आईं.

फिल्मों से लेकर किताबों तक का सफर

बहुत कम लोग जानते हैं कि जरीन खान ने फिल्मों में भी काम किया था. उन्होंने देव आनंद की 1963 की क्लासिक फिल्म ‘तेरे घर के सामने' में जेनी फर्नांडिस का किरदार निभाया था. इसके बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली. लेकिन अपने हुनर से बॉलीवुड में खास पहचान बनाई.

वो एक बेहतरीन लेखिका भी थीं और उनकी किताब ‘फैमिली सीक्रेट्स: द खान फैमिली कुकबुक' बेहद पॉपुलर हुईं. इस किताब में खान परिवार के पारंपरिक खानों और यादों को खूबसूरती से संजोया गया है. जरीन खान अपने पीछे पति संजय खान और चार बच्चों सुजैन, फराह, सिमोन और जायेद खान को छोड़ गई हैं.