Exclusive: BJP इलेक्शन मशीन, महिलाओं की बंपर वोटिंग, हर घर नौकरी... NDTV के 12 सवाल, तेजस्वी ने दिए ये जवाब

Tejashwi Yadav Exclusive Interview: शुक्रवार को बिहार के नेता प्रतिपक्ष और RJD नेता तेजस्वी यादव ने NDTV के एडिटर इन चीफ राहुल कंवल के साथ हुई खास बातचीत में अपनी चुनावी रणनीति के साथ-साथ अन्य मुद्दों पर खुलकर चर्चा की.

RJD नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को NDTV के एडिटर इन चीफ राहुल कंवल के साथ खास बातचीत में बिहार चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की.
  • बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर 64.66 प्रतिशत मतदान हुआ, जो चुनावी इतिहास में सबसे अधिक है.
  • पहले फेज की वोटिंग के बाद RJD नेता तेजस्वी यादव ने NDTV से खास बातचीत में चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर बात की.
  • तेजस्वी ने महिलाओं की लंबी लाइन को पलायन रुकने की चाहत से जोड़ा और महिलाओं को रिश्वत दिए जाने की बात कही.
पटना:

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुई बंपर वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण का प्रचार अभियान जोरों पर है. पहले फेज में गुरुवार को 121 सीटों पर 64.66 प्रतिशत मतदान हुए. यह बिहार के चुनावी इतिहास में अभी तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है. इससे पहले 2000 के विधानसभा चुनाव में 62.57 प्रतिशत हुआ था. दूसरे फेज की वोटिंग के बाद इस बार के मतदान का फाइनल डाटा सामने आएगा. हालांकि बिहार में हुई बंपर वोटिंग को हर दल के नेता अपने पक्ष में बता रहे हैं. इस बीच शुक्रवार को बिहार के नेता प्रतिपक्ष और RJD नेता तेजस्वी यादव ने NDTV के एडिटर इन चीफ राहुल कंवल के साथ हुई खास बातचीत में अपनी चुनावी रणनीति के साथ-साथ अन्य मुद्दों पर खुलकर चर्चा की.

NDTV से हुई खास बातचीत में तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा? आइए जानते हैं.

तेजस्वी बोले- हम पलायन मुक्त बिहार चाहते हैं

NDTV के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में RJD नेता तेजस्वी यादव ने सबसे पहले कहा, "हम पलायन मुक्त बिहार चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि बिहार में IT हब बने, फूड प्रोसेसिंग यूनिट बने, एग्रो बेस इंडस्ट्री लगे. यहां बहुत चीजों का स्कोप है, क्षमता बहुत है, एक बार बिहारी जब कुछ करने के लिए ठान लेता है तो वो करके दिखाता है, इस बार बिहारियों ने ठाना है, कि कुछ करके दिखाएंगे."

1. NDTV का सवाल- फर्स्ट फेज में महिलाओं की जो लंबी-लंबी लाइनें लगी, उसे देखकर एनडीए वाले कह रहे हैं कि ये सब मोदी-नीतीश के फैन है. एनडीए महिलाओं की लंबी लाइन को अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं.

तेजस्वी का जवाब- पहले फेज में बूथों पर लगी महिलाओं की लंबी-लंबी लाइन पर एनडीए खेमा उत्साहित है. लेकिन तेजस्वी का कहना है कि वो लोग कुछ भी कहें, लेकिन सबलोग जानते हैं कि स्थिति क्या है? जो माताएं-बहनें लाइन में लगी थी, वो चाहती हैं उनका लड़का, पति, जो बाहर काम कर रहा है, वो बिहार आकर काम करें. जो लोग केवल होली और छठ में मिलते हैं वो चाहते हैं यहां काम करें. ताकि पूरे साल परिवार के साथ रहे.

एनडीटीवी से हुई खास बातचीत में तेजस्वी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार की महिलाएं इस बार एकतरफा मन बनाए हुए हैं. तभी तो चुनाव से पहले महिलाओं को 10 हजार की रिश्वत दी जा रही है. अगर यह डर नहीं रहता तो 10 हजार की रिश्वत क्यों देते.

2. NDTV का सवाल- बार-बार यह सवाल उठता है कि महिलाओं को यह लगता है कि RJD आई तो आपके पिता के समय में जो जंगलराज था, वो दौर वापस आ जाएगा. आपको लगता है कि यह आपके लिए बहुत अनफेयर है?

तेजस्वी का जवाबः बीजेपी जो सप्लाई करना चाहते हैं वो लोग खरीदना नहीं चाहते हैं. ये लोग 30-35 साल पहले की बातें करते हैं. मोदी जी आए बिहार में, 35 मिनट पहले मोकामा में जो हुआ, उसकी बात नहीं की. 30-35 साल पहले की बात करते हैं. (तेजस्वी का इशारा दुलारचंद हत्याकांड की ओर था). NCRB डेटा के तहत यहां अपराध ज्यादा है, लोग भाजपा को समझ चुके हैं. इनके प्रोपेगेंडा को नहीं खरीदेंगे. बिहार के लोग अब अपना फ्यूचर देख रहे हैं.

3. NDTV का सवाल- 2020 का जो चुनाव था, वह आपके लिए बहुत नजदीक था. आप जीत के बहुत करीब आए, लेकिन सफल नहीं हुए. 2020 और 2025 के तेजस्वी में आप क्या बदलाव देखते हैं?

तेजस्वी का जवाब- मुद्दा वही है और 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया, तो हमने काम को डिलीवर किया है. 17 महीने का काम देखिए फिर भी 17 महीने में क्षमता में का केवल 5 फीसदी काम किया. हमलोगों ने आईटी पॉलिसि, टूरिज्म पॉलिसि बनाई, जातिगत सर्वे किया. 700 डॉक्टरों को बर्खास्त किया जो 10-12 साल से आ नहीं रहे थे. 50 हजार करोड़ का इनवेस्टमेंट मीट कराया. आप मुख्यमंत्री जी को देखिए वो नीति आयोग की बैठक में नहीं जाते हैं, इंवेस्टमेंटर मीट को तो बात ही छोड़ दीजिए. पीएम मोदी इनवेस्टमेंट मीट केवल गुजरात में करते थे. बिहार में कट्टा की बात करते हैं.

PM क्या ऑफर दे रहे हैं, बिहार को अगले 5 साल में कुछ नहीं, 5 साल का प्लान है. बिहार के लिए एक चीनी मिल चालू नहीं करा पाए. हमने रीगा का चीनी मिल चालू कर दिया वो 11 साल से पीएम हैं कुछ नहीं करा पाए. जनता ने तय कर लिया है कि उन्होंने एनडीए को काफी समय दिया, बस बहुत हुआ बदलाव चाहिए.

4. NDTV का सवाल- गठबंधन के कुछ साथी कह रहे थे कि नीतीश जी को BJP सीएम नहीं बनाती तो वो वापस आ जाए, हम लोग लेने को तैयार हैं.

तेजस्वी का जवाब- यह सब बेकार बात है. बीजेपी में कुछ लोग यह कहते है कि अमित शाह को पीएम होना चाहिए.

5. NDTV का सवाल- नीतीश जी का स्वास्थ्य इस चुनाव में एक मुद्दा रहा है. हालांकि इस मुद्दे को ज्यादा उठाया नहीं गया. कहीं इससे सहानुभूति वाली बात न जाए.

तेजस्वी का जवाब- हमारी सहानुभूति तो है. लेकिन मुझे उनपर कुछ कमेंट करना अच्छा नहीं लगता. नीतीश जी की उम्र और मेरे उम्र में काफी अंतर है, उनकी स्थिति पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते. अमेरिका में बाइडेन के हेल्थ इश्यू पर तेजस्वी ने कहा अमेरिका की बात तो बहुत दूर की है. यहां पीएम साहब नवीन पटनायक के हेल्थ पर सवाल करते हैं. हम बिहार को आगे ले जाने का प्लान बता रहे हैं, इतना काफी है.

6. NDTV का सवाल- आपके विजन में एक बड़ी बात है हर परिवार में एक नौकरी देने की. इसका बजट 12 लाख करोड़ होगा जो राज्य सरकार के बजट का चार गुणा है. यह पैसा आएगा कहां से.

तेजस्वी का जवाब- हर परिवार में जॉब देंगे स्टेट बजट का चार गुना है ये पैसा कहां से. बीजेपी ने जो घोषणा की है वो कितना गुना है, बिहार में केवल 10 सरकारी बिल्डिंग में साफ-सफाई पोछा के लिए 800 करोड़ रुपया दिया गया है, फिर भी सफाई नहीं है

एकदम संभव है, स्टडी किया है, एक्सपर्ट से भी हमने राय ली है, पहले भी हमने डिलिवर किया है, जो प्रैक्टिकल है, वो हम बोलते हैं, ऐसे ही हम हवा में नहीं बोलते है, जब होगा तो आप देखिएगा, क्यों नहीं होगा एकदम होगा.

7. NDTV का सवाल- प्रशांत किशोर ने इस चुनाव में जो किया है, आपको क्या लगता है कि वह आपको डैमेज पहुंचाएगा क्या?

तेजस्वी का जवाब- कौन डैमेज पहुंचाता है, कौन फायदा पहुंचाता है? इसी में आरजेडी को लगा दिया गया है. पिछली बार चिराग पर यही आरोप थे. मेरा विश्वास है कि हम बिहार में सरकार बना रहे हैं. बिहार के लोग बदलाव की ओर जा रहे हैं.

8. NDTV का सवाल- कांग्रेस के साथ तालमेल को आप कैसे देखते हैं? वोट अधिकार यात्रा के दौरान थोड़ा माहौल बना, लेकिन बाद में कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत बन गई.

तेजस्वी का जवाब- राहुल के साथ एक साथ करेंगे तो कितना कर पाएंगे. हम लोगों अलग-अलग मिलकर काम कर रहे हैं, ये कोई बात है. PM मोदी के साथ ललन सिंह थे, CM नहीं थे. हमलोग मिलकर साथ चुनाव जीत रहे हैं और जीतेंगे, फ्रेडली फाइट पर हम झारखंड में भी लड़े हैं, जम्मू-कश्मीर में भी लड़े हैं जीते हैं.

9. NDTV का सवाल- एक तरफ बीजेपी की इलेक्शन की मशीन है तो दूसरी तरफ तेजस्वी इकलौता है. आपको क्या लगता है.

तेजस्वी का जवाब- जनता है ना. जनता मेरे साथ है. अंग्रेज भी भागे थे. हम सब लोग मुद्दे की बात रह है. जनता जिसके साथ खड़े हैं, वो सबसे बड़ा है.

10. NDTV का सवाल- माइग्रेशन के इश्यू को बड़े तरीके से उठाया है. छठ के समय में बड़ी संख्या में लोग बिहार आए, उन्हें आकर्षित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं?

तेजस्वी का जवाब- जो पहली बार के वोटर हैं, 20 साल के हो गए हैं, लगातार पलायन बढ़ रहा है. या 11 साल से पीएम की रही हो. लोग जो वापस आ रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि वो बाहर क्यों गए? मोदी ,नीतीश के रहते हुए भी बाहर क्यों हैं? पलायन को लेकर बिहार के लोग कोई भी नहीं चाहता कि पलायन हो, सब चाहते हैं कि बिहार में सबकुछ मिले सबसे ज्यादा पलायन पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए होता है. सरकार में जो लोग 20 साल से हैं उनको इसका जवाब देना चाहिए.

तेजस्वी ने आगे कहा कि लालू की सरकार बनी थी तो पुराने सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराते थे. मैं भी ऐसा नहीं करूंगा. तेजस्वी ने कोटा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, खाना बनाने वाला बिहारी... बिहार में कोचिंग सिटी खोल दीजिए तो बिहार के लोग बाहर क्यों जाएंगे. केवल इंफ्रा सुधारना है, आप 2000 एकड़ में खोल दीजिए एजुकेशन सिटी, कोचिंग सेंटर को इंडस्ट्री का दर्जा दे दीजिए कोई बाहर नहीं जाएगा.

राजद नेता ने कहा कि इंड्रस्टी के लिए दो चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, लॉ एंड ऑर्डर और एनर्जी. आप पॉलिसी बना दीजिए तो इंड्रस्टी क्यों नहीं आएगी.

11. NDTV का सवाल- दूसरे फेज में सीमांचल में भी मतदान है. पिछली बार सीमांचल में AIMIM ने RJD को बड़ी चोट पहुंचाई थी. इस बार आपको क्या लगता है?

तेजस्वी का जवाब- कोई चोट नहीं पहुंचाई थी, कोई फर्क इस बार पड़ने वाला नहीं है, सीमांचल, मगल, भोजपुरी इलाका हो इस बार हर जगह से लोग महागठबंधन के पक्ष में वोट दे रहा है, लोकसभा का रिजल्ट भी देखा होगा इन इलाकों में, सीमाचंल में चार जो गए थे उनमें से 3 को टिकट नहीं मिली, हमने उनको संगठन में जगह दी है, डेप्युटी सीएम के सवाल पर, पार्टी तय करेगी. जिसको नहीं सुनना, जिसको दिखता ही नहीं है तो उसके बता के भी क्या फायदा है. हमने कहा कि और भी सीएम होंगे अलग-अलग कम्युनिटी के.

12. NDTV का सवाल- कांग्रेस वोट चोरी पर जो अटैक कर रही है, इसपर आपका क्या कहना है?

तेजस्वी का जवाब- लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं. देख रहे थे लोग कितने जागरूक थे, भले ही 4 घंटे लोग थे लोग खड़े थे, वोट दिए. चुनाव ईमानदारी से हो रहा है या नहीं... इस पर तेजस्वी ने कहा कि जिन लोगों ने संविधान की शपथ ली है उनसे उम्मीद है कि वो न्याय़ करेंगे, जो दिखता है वो होता नहीं है, जब दिखेगी तो उसको बताया जाएगा.

