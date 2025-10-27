पृथ्वी शॉ का विस्फोट, शतक जड़ते हुए रच दिया इतिहास, ऋषभ-पराग के क्लब में हुई इंट्री

Prithvi Shaw, Ranji Trophy 2025-26: रणजी ट्रॉफी 2025-26 के ग्रुप 'बी' चरण का एक मुकाबला 25 अक्टूबर से महाराष्ट्र और चंडीगढ़ के बीच चंडीगढ़ में खेला जा रहा है. जहां पहली पारी में बल्ले से फ्लॉप होने वाले युवा स्टार पृथ्वी शॉ ने दूसरी पारी में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है. 25 वर्षीय शॉ पारी का आगाज करते हुए लंच तक 126 गेंद में 142.85 की स्ट्राइक रेट से 180 रन बनकार क्रीज पर जमे हुए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 26 चौके और 3 खूबसूरत छक्के निकले हैं.

पृथ्वी शॉ ने 72 गेंदों में पूरा किया शतक

पृथ्वी शॉ के आक्रामकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मैच के दौरान उन्होंने महज 72 गेंदों में शतक पूरा किया. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 13 चौके देखने को मिले.

पृथ्वी शॉ ने रचा इतिहास

चंडीगढ़ में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए पृथ्वी शॉ ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली है. वह रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले छठे क्रिकेटर बन गए हैं.

ऋषभ पंत के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड

रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत के नाम दर्ज है. जिन्होंने 2016-17 सीजन में महज 48 गेंदों में शतक जड़ा था.

रणजी ट्रॉफी में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज

48 बॉल - ऋषभ पंत - 2016-17

56 बॉल - रियान पराग - 2023-24

56 बॉल - आरके बोरा - 1987-88

60 बॉल - एस रूबेन पॉल - 1995-96

68 बॉल - रजत पाटीदार - 2024-25

69 बॉल - नमन ओझा - 2015-16

72 बॉल - पृथ्वी शॉ - 2025-26

72 बॉल - एकलव्य द्विवेदी - 2015-16

82 बॉल - ऋषभ पंत - 2016-17

