Bank Holiday Today: हड़ताल की वजह से देशभर में आज, मंगलवार 27 जनवरी को बैंक बंद हैं या खुले? दूर करें कंफ्यूजन

Bank Strike Today 27 January 2026: आज मंगलवार 27 जनवरी 2026 को सुबह से ही बैंक ग्राहकों के बीच एक ही सवाल घूम रहा है कि आज बैंक खुले हैं या बंद. बैंक यूनियनों की हड़ताल के चलते कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया है. कोई कह रहा है बैंक हॉलिडे है तो कोई कह रहा है बैंक खुला है. अगर आप भी आज बैंक जाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. यहां आसान भाषा में समझिए कि आपके शहर में आज बैंक खुला है या नहीं?

RBI ने आज छुट्टी नहीं दी, फिर कंफ्यूजन क्यों

सबसे पहले यह साफ कर लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने 27 जनवरी को देशभर में बैंक हॉलिडे घोषित नहीं किया है. RBI हर महीने पहले से बैंक छुट्टियों की लिस्ट (RBI Holiday List ) जारी करता है और उस लिस्ट में आज का दिन शामिल नहीं है. यानी कागजों में आज बैंक खुले रहने चाहिए.लेकिन असली वजह कुछ और है, जिसकी वजह से बैंकिंग कामकाज पर असर पड़ सकता है.

Bank Strike Today: आज बैंक यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल

दरअसल आज 27 जनवरी 2026 को बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की देशभर में हड़ताल है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी UFBU ने आज के दिन बैंक स्ट्राइक (Bank unions strike) का ऐलान किया है. इस संगठन में सरकारी बैंकों और कुछ पुराने प्राइवेट बैंकों की यूनियन शामिल हैं. इसी वजह से कई शहरों और इलाकों में बैंक शाखाएं पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद रह सकती हैं.

क्या आज 27 जनवरी को बैंक बंद रहेंगे?

अगर आप सीधे शब्दों में जवाब चाहते हैं तो जवाब यह है कि RBI की छुट्टी नहीं है लेकिन हड़ताल की वजह से कई जगह बैंक बंद रहेंगे. कुछ जगहों पर बैंक खुले हो सकते हैं लेकिन स्टाफ की कमी के कारण काम नहीं होगा. इसलिए यह मानकर चलें कि आज बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी.

लगातार दो दिन बैंक बंद रहने से क्यों बढ़ी परेशानी?

कई लोगों को लग रहा है कि बैंक लगातार दो दिन क्यों बंद हैं. दरअसल यह कोई सरकारी छुट्टी नहीं है बल्कि बैंक कर्मचारियों की मांगों को लेकर किया जा रहा आंदोलन है. इसी वजह से आम लोगों को बैंक से जुड़े काम टालने पड़ सकते हैं.

बैंक कर्मचारी हड़ताल की असली वजह क्या है?

बैंक यूनियनों की सबसे बड़ी मांग है कि बैंक कर्मचारियों के लिए हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम हो और शनिवार रविवार दोनों दिन छुट्टी मिले. अभी बैंक कर्मचारी कभी 5 तो कभी 6 दिन काम करते हैं. उन्हें हर रविवार और महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को छुट्टी मिलती है. यूनियन चाहती है कि सभी शनिवार को भी बैंक बंद रहें.

बैंक यूनियनों ने सरकार को यह प्रस्ताव दिया है कि कर्मचारी सोमवार से शुक्रवार तक रोज 40 मिनट ज्यादा काम करेंगे. इसके बदले उन्हें सभी शनिवार छुट्टी दी जाए. यह प्रस्ताव फरवरी 2023 में सरकार को भेजा गया था लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ. इसी देरी से नाराज होकर यूनियनों ने हड़ताल का रास्ता चुना है.

हड़ताल की वजह से कौन-कौन से बैंकों पर पड़ेगा ज्यादा असर?

इस हड़ताल में देश के लगभग सभी बड़े सरकारी बैंक शामिल हैं. इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक जैसे नाम शामिल हैं. कई शहरों में पहले से ही बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं.

बैंक बंद होने पर नहीं कर पाएंगे ये काम

अगर आज बैंक शाखा बंद रहती है तो कैश जमा करना, चेक क्लियर कराना, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना और ब्रांच से जुड़े दूसरे काम नहीं हो पाएंगे. ऐसे जरूरी कामों के लिए आपको अगले वर्किंग डे का इंतजार करना पड़ सकता है.

डिजिटल बैंकिंग रहेगी चालू

बैंक बंद या हड़ताल के बावजूद ग्राहकों को पूरी तरह परेशानी नहीं होगी. UPI, मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं 24x7 चालू रहेंगी. आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं और बिजली पानी जैसे बिल भी आराम से भर सकते हैं. एटीएम से कैश निकालने की सुविधा भी चालू रहने की उम्मीद है.

अगर बहुत जरूरी काम नहीं है तो आज बैंक जाने से बचें. अपने नजदीकी बैंक ब्रांच से फोन पर जानकारी ले लें कि शाखा खुली है या नहीं.ऐसे में कंफ्यूजन से बचें.डिजिटल बैंकिंग के जरिये काम निपटाना आज सबसे बेहतर रहेगा.