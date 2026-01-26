12 घंटे में सॉल्व हुआ मलाड लोकल मर्डर केस, सीसीटीवी–फेशियल रिकॉग्निशन से GRP ने पकड़ा

मुंबई लोकल ट्रेन में कॉलेज लेक्चरर की चाकू मारकर हत्या के मामले में रेलवे पुलिस ने तेज़ और हाई-टेक कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर आरोपी को दबोच लिया. इस ऑपरेशन में करीब सेकड़ों सीसीटीवी कैमरों, फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर और पांच अलग-अलग पुलिस टीमों को लगाया गया था. यह पूरी कार्रवाई Borivali Government Railway Police ने की. मामला मलाड रेलवे स्टेशन का है, जहां शनिवार को चलती लोकल ट्रेन से उतरते वक्त हुए विवाद में 32 वर्षीय कॉलेज लेक्चरर आलोक कुमार सिंह की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी.

घटना के तुरंत बाद GRP ने मर्डर का केस दर्ज किया और जांच को तेज़ कर दिया. पुलिस ने 5 टीमें बनाई, हर टीम में 5 से 6 अधिकारी शामिल थे. जांच के दौरान रेलवे प्लेटफॉर्म, स्टेशन के बाहर और आसपास के इलाकों में लगे सेकड़ो सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. पुलिस ने आरोपी के भागने के पूरे रास्ते को ट्रैक किया. स्टेशन से लेकर Western Express Highway तक की मूवमेंट को कैमरों के ज़रिए जोड़ा गया.

रेलवे के फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (FRS) की मदद से संदिग्ध की पहचान पुख्ता की गई. इसके बाद रविवार सुबह आरोपी को मालाड के एक ऑटो-रिक्शा स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान ओंकार एकनाथ शिंदे के रूप में हुई है. पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी रोज़ाना लोकल ट्रेन से सफर करता था. इसी रूटीन को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखी और जाल बिछाया.

फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वारदात के पीछे सिर्फ तात्कालिक विवाद था या कोई पुरानी रंजिश.

ये भी पढ़ें-: राजस्थान में मिला 10 हजार किलो बारूद का जखीरा, 26 जनवरी से पहले बड़ी साजिश नाकाम, खेत में छिपा था तबाही का सामान