13 minutes ago
नई दिल्‍ली:

Republic Day 2026 Live Updates: देशभर में आज 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. इस साल गणतंत्र दिवस का मुख्य थीम ‘‘वंदे मातरम के 150 वर्ष'' है. कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस समारोह की अगुवाई करेंगी, जो सुबह 10:30 बजे शुरू होगा और लगभग 90 मिनट तक चलेगा.  यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंतोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे. समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाने से होगी. पीएम यहां शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे. वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथियों के साथ ‘पारंपरिक बग्गी' में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगी.   परेड की शुरुआत से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सलामी लेंगी. परेड का नेतृत्व परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भावनिश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, दिल्ली एरिया करेंगे, जो दूसरे पीढ़ी के अधिकारी हैं.परेड में पहली बार भारतीय सेना का चरणबद्ध 'बैटल ऐरे फॉर्मेट' प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें हवाई घटक भी शामिल होगा. इसमें एक उच्च गतिशीलता वाला टोही वाहन और भारत का पहला स्वदेश निर्मित बख्तरबंद हल्का विशेष वाहन शामिल होगा.

गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश विरोधी तत्वों की संभावित गतिविधि को लेकर सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को मिली विशिष्ट जानकारी के मद्देनजर भारत-नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है. सशस्त्र सीमा बल की 42वीं वाहिनी के सेनानायक गंगा सिंह उदावत ने बताया कि ऐसी विशिष्ट सूचना मिली है कि 26 जनवरी को देश विरोधी तत्व कुछ हरकत कर सकते हैं. इसके मद्देनजर एसएसबी जवान सीमा से सटे सड़क, जंगल, पगडंडियों व जलीय क्षेत्र में चौबीसों घंटे सतर्कता बरत रहे हैं.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में बादल छाए, क्या 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर होगी बारिश, जानें कैसा रहेगा मौसम

Republic Day 2026 Live Updates -

Jan 26, 2026 08:55 (IST)
Republic Day 2026: नितिन नबीन ने BJP मुख्यालय में फहराया राष्ट्रीय ध्वज

दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया.

Jan 26, 2026 08:18 (IST)
Republic Day 2026: गण्‍तंत्र दिवस पर सीमा पर कड़ी सुरक्षा

देश में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, ऐसे में भारतीय सेना के जवान नियंत्रण रेखा के पर देश की सीमाओं की सुरक्षा और सतर्कता बनाए हुए हैं.

Jan 26, 2026 08:15 (IST)
संविधान की गरिमा, लोकतंत्र की शक्ति और राष्ट्रीय एकता... गणतंत्र दिवस पर उत्‍तरखंड के CM पुष्‍कर धामी

गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 'राज्य के सभी निवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. यह दिन हमें संविधान की गरिमा, लोकतंत्र की शक्ति और राष्ट्रीय एकता की याद दिलाता है. आइए, कड़ी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण के साथ मिलकर एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार किया जा सके. जय हिंद! जय देवभूमि उत्तराखंड!'

Jan 26, 2026 08:09 (IST)
Republic Day 2026: CM स्टालिन 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए चेन्नई पहुंचे

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए चेन्नई पहुंचे. राज्यपाल आर.एन. रवि यहां आयोजित परेड में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और सलामी लेंगे.

Jan 26, 2026 08:08 (IST)
गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया

गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और लोगों को इस दिन की बधाई दी. इस अवसर पर सीएम भजनलाल ने कहा, 'मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. आज ही के दिन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था. भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और हम सभी इस संविधान से बंधे हुए हैं. भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. मैं उन सभी को नमन करता हूं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना जीवन समर्पित किया और संविधान को लागू करवाया.' 

Jan 26, 2026 08:05 (IST)
77th Republic Day Celebration Live: CM योगी 35 पुलिसकर्मियों को रिपब्लिक डे पर करेंगे सम्मानित

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ सोमवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर विधानभवन के समक्ष ध्वजारोहण के बाद अदम्य साहस का परिचय देने वाले 10 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक देकर सम्मानित करेंगे. इसके अलावा 25 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवा के लिए वो प्रशस्ति पत्र देंगे. मुख्यमंत्री वीरता पदक से सम्मानित पुलिसकर्मियों को पदक, प्रशस्ति पत्र तथा 1000 प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि दी जागी. वहीं, मुख्यमंत्री प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र के साथ 25 हजार रुपये की एकमुश्त नकद धनराशि भी दी जाएगी. 

इन वीरों को सम्‍मान

 

  • बुलंदशहर के निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह राठौर
  • STF के निरीक्षक अमित
  • उपनिरीक्षक केशव शांडिल्य, राहुल कुमार और घनश्याम यादव
  • मुख्य आरक्षी रणधीर सिंह
  • आरक्षी अमित त्रिपाठी
  • मथुरा के उपनिरीक्षक अजय कुमार वर्मा
  • गाजियाबाद के निरीक्षक मनीष बिष्ट
  • मैनपुरी के उपनिरीक्षक अवनीश कुमार त्यागी

Jan 26, 2026 07:50 (IST)
Republic Day Parade 2026: दिल्‍ली के कर्तव्‍य पथ पर आज भारत की आन, बान और शान

Jan 26, 2026 07:12 (IST)
Republic Day 2026: PM मोदी ने भारतीयों को दी गणतंत्र दिवस की बधाई

भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. उन्‍होंने एक्‍स पोस्‍ट में कहा, 'सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई. भारत की आन-बान और शान का प्रतीक यह राष्ट्रीय महापर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे. विकसित भारत का संकल्प और अधिक सुदृढ़ हो, यही कामना है.'

Jan 26, 2026 07:02 (IST)
Republic Day 2026: अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारतीयों को दी गणतंत्र दिवस की बधाई

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीयों को बधाई दी है. मार्को रुबियो ने कहा, 'मैं अमेरिका की जनता की ओर से सभी भारतयों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं. भारत और अमेरिका ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं.  अमेरिका और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं. रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और उभरती प्रौद्योगिकियों पर हमारे घनिष्ठ सहयोग से लेकर क्वाड के माध्यम से हमारी बहुआयामी भागीदारी तक, अमेरिका-भारत संबंध हमारे दोनों देशों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए ठोस परिणाम देते हैं. मैं आने वाले वर्ष में अपने साझा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं.

Jan 26, 2026 06:52 (IST)
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्‍णव का पोस्‍ट

Jan 26, 2026 06:45 (IST)
77th Republic Day Celebration Live: गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगा सेना का पराक्रम

गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार कर्तव्य पथ पर एक झांकी भारतीय सशस्त्र सेना की भी नजर आएगी. झांकी है 'ऑपरेशन सिंदूर: विक्ट्री थ्रू जॉइंटनेस'. 77वें गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय सशस्त्र सेना ने ट्राई-सर्विस झांकी हर किसी को आकर्षित कर रही है. इस झांकी में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के आपसी तालमेल और आधुनिक सैनिक ताकत को सरल तरीके से प्रस्तुत किया गया है. 

Jan 26, 2026 06:34 (IST)
Republic Day 2026: लाल किले पर 26 से 31 जनवरी तक 'भारत पर्व' का आयोजन

गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के तौर पर सरकार 26 जनवरी से लाल किले के प्रांगण में छह दिवसीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन उत्सव 'भारत पर्व' का आयोजन करेगी। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. पर्यटन मंत्रालय ने बताया कि इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे. 'भारत पर्व' मंत्रालय का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है जिसके तहत भारत की समृद्ध सांस्कृतिक, कलात्मक और आध्यात्मिक विरासत का उत्सव मनाया जाता है.

Jan 26, 2026 06:33 (IST)
Republic Day Parade 2026: परेड में 40 देशों के भिक्षु 'गणमान्य अतिथि' होंगे

संस्कृति मंत्रालय ने रविवार को कहा कि दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय 'वैश्विक बौद्ध सम्मेलन' में भाग लेने वाले 40 देशों के भिक्षुओं का एक बड़ा समूह कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के 'गणमान्य अतिथियों' में शामिल है. यह सम्मेलन 24 से 25 जनवरी को 'इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन' (आईबीसी) द्वारा मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया. आईबीसी के महासचिव, वेन. शारत्से खेनसुर रिनपोचे जांगचुप चोडेन ने कहा, 'परेड में, भारत अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा, लेकिन यह बुद्ध धर्म की भूमि भी है, जो दुनिया के कई देशों में शांति, प्रेम और करूणा का संदेश फैलाती है.'

Jan 26, 2026 06:21 (IST)
गणतंत्र दिवस परेड में अपनी सैन्य शक्ति और विकास यात्रा प्रदर्शित करेगा भारत

भारत आज 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अपनी विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करेगा. इस दौरान हाल ही में गठित सैन्य इकाइयों के साथ-साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तैनात प्रमुख हथियार प्रणालियों के मॉडल भी प्रदर्शित किए जाएंगे. यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंतोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे.

