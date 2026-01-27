T20 WC से बाहर होने के बाद BCB के इस कदम से 'ठगा' हुआ महसूस कर रहे बांग्लादेशी खिलाड़ी, जताई नाराजगी

BCB U-Turn by Reinstating M Nazmul Islam: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) आगामी T20 वर्ल्ड कप से नेशनल टीम के बाहर होने के बाद से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए BCB ने टूर्नामेंट के लिए टीम को भारत भेजने से मना कर दिया था, जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने शनिवार को बांग्लादेश को इस इवेंट से हटा दिया और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया. हालांकि, BCB एक बार फिर गलत कारणों से सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि उसने विवादित डायरेक्टर एम. नजमुल इस्लाम को सभी जिम्मेदारियों से हटाने के कुछ ही दिनों बाद हीं उन्हें फिर से फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड बना दिया है.

BCB के इस नए कदम से नेशनल टीम में असंतोष फैल गया है और खिलाड़ी नजमुल की दोबारा नियुक्ति के लिए बोर्ड की आलोचना कर रहे हैं. द डेली स्टार के अनुसार, घोषणा के बाद एक खिलाड़ी ने व्यंग्य करते हुए कहा, "यह अच्छी खबर है." उन्होंने आगे कहा, "आप समझ सकते हैं कि यहां चीजें कैसे हो रही हैं."

18 जनवरी को, BCB को नजमुल को उनके पद से हटाना पड़ा था, क्योंकि नेशनल टीम के सीनियर खिलाड़ियों ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था, क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं. यह हंगामा तब शुरू हुआ जब नजमुल ने अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए "सुरक्षा चिंताओं" के कारण बांग्लादेश के भारत न जाने के फैसले को दोहराते हुए, देश के टूर्नामेंट से हटने पर खिलाड़ियों के वेतन से जुड़ी चिंताओं को खारिज कर दिया था.

उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने अब तक मिले समर्थन को सही साबित नहीं किया है, क्योंकि वो एक भी ICC इवेंट नहीं जीत पाए हैं. इस बयान से हंगामा मच गया और CWAB ने BCB से उन्हें तुरंत हटाने की मांग की जिसके बाद BCB ने नजमुल को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था.

नजमुल ने पहले पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को "भारत का एजेंट" बताया था, जब उन्होंने भारत के साथ टकराव को संयम से संभालने की बात कही थी और चेतावनी दी थी कि आज लिए गए फैसलों का असर 10 साल बाद भी होगा. CWAB ने नजमुल के उस बयान की निंदा की थी. बांग्लादेश टेस्ट कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने भी व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है और यह भी बताया है कि मौजूदा परिस्थितियों के कारण खिलाड़ी बहुत तनाव में हैं.