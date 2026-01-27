Weather News: यूपी, दिल्ली से पंजाब-हरियाणा तक आज किन जगहों पर बारिश की आशंका , कहां आंधी-तूफान, बिजली और ओले गिरेंगे

Rain Alert in North India: उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पंजाब और हरियाणा से लेकर उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश के आसार हैं. 26 जनवरी को सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये बेमौसम बारिश मैदानी इलाकों को भिगो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की आशंका है, जबकि यूपी, दिल्ली जैसे राज्यों में बारिश हो सकती है.26 और 27 जनवरी को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और 27-28 जनवरी को उत्तराखंड में बिजली गरजने चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है. 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में 27 जनवरी को भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बिजली कड़कने गरजने के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. पूर्वी उत्तर प्रदेश में 27 और 28 जनवरी को, मध्य प्रदेश में भी इन्हीं दो दिन हल्की बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है.

उत्तराखंड, हिमाचल से वेस्ट यूपी तक बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. छत्तीसगढ़ में 28 जनवरी को बरसात होने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट यूपी और राजस्थान में कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है. बिहार में भी 28 जनवरी को बिजली गिरने के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है. मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 27 जनवरी को और केरल और माहे में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं.

घने कोहरे, शीत लहर की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुमानों की मानें तो घना कोहरा, शीत लहर के साथ तापमान में गिरावट मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगी. इससे शीत लहर या शीत दिवस कई राज्यों में देखने को मिल सकता है. दिल्ली में भी न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री तक पहुंच गया है. नोएडा गाजियाबाद में भी यह 5 डिग्री के आसपास रहा.

कहां कब शीत लहर, कोहरे की चेतावनी

उत्तराखंड में 27 जनवरी को

हिमाचल प्रदेश में 28 से 31 जनवरी

उत्तर प्रदेश में 27,29 और 30 जनवरी तक

राजस्थान में 28 से 30 जनवरी

बिहार में 29 से 31 जनवरी तक

पंजाब-हरियाणा, चंडीगढ़ में 28 से 31 जनवरी

दिल्ली में बारिश के साथ तूफान का अलर्ट

दिल्ली में मंगलवार सुबह न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने बारिश और गरज के साथ तूफान का अलर्ट जारी किया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, DElhi के बेस स्टेशन सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम है.पालम में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री, लोधी रोड में 8.4 डिग्री, रिज में 8.7 डिग्री और आयानगर में 8.2 डिग्री सेल्सियस रहा.

दिल्ली के लिए येलो अलर्ट

मंगलवार सुबह से दोपहर तक आसमान में बादल छाए रहने, हल्की बारिश, गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया करते हुए कहा कि दोपहर से दोपहर तक भी हल्की बारिश की एक या दो बौछारें पड़ने, गरज और बिजली गिरने की संभावना है.अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं.



