शतक ही नहीं, नैट साइवर ब्रंट ने WPL में यह अनोखा रिकॉर्ड बनाकर पूरी दुनिया को चौंकाया, बनीं पहली महिला खिलाड़ी

Nat Sciver Brunt Creates History: महिला प्रीमियर लीग 2026 का 16वां मुकाबला बीते सोमवार (26 जनवरी) को मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला क्रिकेट टीम के बीच वडोदरा में खेला गया. जहां मुंबई इंडियंस की महिला टीम 15 रनों से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के दौरान मुंबई की तरफ से शिरकत कर रहीं इंग्लिश महिला टीम की स्टार बल्लेबाज नैट साइवर ब्रंट (Nat Sciver Brunt) का बल्ला जमकर चला. तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 57 गेंद में 175.43 की स्ट्राइक रेट से 100 रन की नाबाद शतकीय पारी खेली. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.

नैट साइवर ब्रंट ने रचा इतिहास

मैच के दौरान नैट साइवर ब्रंट ने कई बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की. जिसमें सबसे खास डब्ल्यूपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार 50+ का स्कोर बनाना रहा. कल खेले गए आरसीबी के खिलाफ मुकाबले से पूर्व वह डब्ल्यूपीएल के इतिहास में मेग लैनिंग के साथ सबसे ज्यादा बार 50+ का स्कोर बनाने के मामले में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर थी. मगर पिछले मुकाबले में 100 रन बनाते हुए उन्होंने अब लैनिंग को पीछे छोड़ दिया है.

खबर लिखे जाने मेग लैनिंग ने महिला प्रीमियर लीग में 11 बार 50+ का स्कोर बनाया है, जबकि नैट साइवर ब्रंट की संख्या 12 हो गई है. तीसरे स्थान पर भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का नाम आता है. जिन्होंने डब्ल्यूपीएल में 10 बार 50+ का स्कोर बनाया है.

डब्ल्यूपीएल में सबसे ज्यादा बार 50+ का स्कोर बनाने वाली खिलाड़ी

12 - नैट साइवर ब्रंट

11 - मेग लैनिंग

10 - हरमनप्रीत कौर

08 - एलिसा पेरी

07 - शेफाली वर्मा

07 - एशले गार्डनर

