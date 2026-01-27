विज्ञापन
Share Market Today: सेंसेक्स-निफ्टी में भारी गिरावट, ऑटो स्टॉक्स फिसले, अदाणी ग्रुप के शेयरों में बंपर उछाल

Stock Market Today on Jan 27: मार्केट खुलने के कुछ समय बाद ही बिकवाली शुरू हो गई.सुबह करीब 9 बजकर 30 मिनट पर बाजार लाल निशान में चला गया.हालांकि बाजार में गिरावट के बावजूद अदाणी ग्रुप के शेयरों में आज जबरदस्त तेजी देखी जा रही है.

Stock Market Updates: फिलहाल बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है और निवेशकों की नजरें आने वाले बड़े फैसलों पर टिकी हैं.
आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार की शुरुआत तो बढ़त के साथ हुई थी, लेकिन निवेशकों की खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई. सोमवार 27 जनवरी को सुबह बाजार की शुरुआत से पहले माहौल पॉजिटिव लग रहा था,भारत और यूरोप के बीच होने वाले India-EU FTA को लेकर चर्चा तेज थी.सुबह 9:15 बजे सेंसेक्स करीब 125 पॉइंट चढ़कर 81,662 पर और निफ्टी 69 पॉइंट ऊपर 25,117 के लेवल पर खुला था. लेकिन जैसे-जैसे कारोबार आगे बढ़ा, बाजार का मूड पूरी तरह बिगड़ गया. 

कुछ ही मिनटों में बदला बाजार का रुख

मार्केट खुलने के कुछ समय बाद ही बिकवाली शुरू हो गई.सुबह करीब 9 बजकर 30 मिनट पर बाजार लाल निशान में चला गया.महज 15 मिनट के भीतर सेंसेक्स अपनी बढ़त खोकर 400 पॉइंट से ज्यादा फिसल गया और निफ्टी भी 103 अंक फिसलकर 24,945 के पास ट्रेड करता दिखा. फिलहाल बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है और निवेशकों की नजरें आने वाले बड़े फैसलों पर टिकी हैं.

अदाणी ग्रुप के शेयरों में बंपर उछाल

बाजार में गिरावट के बावजूद अदाणी ग्रुप के शेयरों में आज जबरदस्त तेजी देखी जा रही है. फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज समेत अदाणी ग्रीन, अदाणी पोर्ट्स  5 फीसदी से अधिक तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं.

Auto Stocks पर क्यों बना दबाव?

आज के कारोबार में सबसे ज्यादा हलचल ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयर्स में दिख रही है. बजट 2026 से ठीक पहले भारत और यूरोपियन यूनियन (EU) के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) यानी एक बड़ी डील फाइनल होने वाली है. इस डील के तहत भारत विदेशी कारों पर लगने वाली भारी-भरकम इम्पोर्ट ड्यूटी (Import Duty) को 110% से घटाकर सीधे 40% कर सकता है. अगर ऐसा होता है, तो Ferrari, BMW, Mercedes और Audi जैसी लग्जरी कारें भारत में सस्ती हो सकती हैं. इसी खबर के चलते भारतीय बाजार की दिग्गज कंपनियों के शेयर्स पर दबाव बढ़ गया है क्योंकि इससे प्रीमियम कार बाजार में कॉम्पिटिशन काफी बढ़ जाएगा.

Tata Motors और दिग्गज कंपनियों के गिरे दाम 

इस बड़ी डील की आहट ने टाटा मोटर्स समेत कई बड़ी कंपनियों के निवेशकों को डरा दिया है. टाटा मोटर्स के शेयर आज करीब 1.80% की गिरावट के साथ 338 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं. सिर्फ भारतीय कंपनियां ही नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी ऑटो कंपनियों के शेयर्स में कमजोरी दिख रही है. हुंडई (Hyundai) के शेयर में 0.30% की गिरावट है, तो वहीं टोयोटा (Toyota) का शेयर 0.63% और किया (Kia) का शेयर करीब 1.48% तक टूट चुका है. जानकारों का मानना है कि विदेशी कंपनियों को भारतीय बाजार में आसान एंट्री मिलने के डर से लोकल कंपनियों के शेयर्स में आज बिकवाली बढ़ गई है.
 

