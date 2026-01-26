Border 2 Box Office Collection Day 4: सनी देओल की बॉर्डर 2 लेकर आई कमाई की सुनामी, 4 दिन में 200 करोड़!

Border 2 Box Office Collection Day 4: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. यह एक्शन से भरी वॉर ड्रामा फिल्म 23 जनवरी, 2026 में रिलीज हुई है, जिसमें सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और सोनम बाजवा जैसे स्टार्स हैं. निर्देशक अनुराग सिंह की यह फिल्म पहले ही चार दिनों में शानदार कमाई कर चुकी है. सनी देओल की फिल्म रिपब्लिक डे (Republic Day 2026) का लंबा वीकेंड मिला है. यही वजह है कि बॉर्डर 2 अपने चौथे दिन यानी सोमवार को धमाकेदार कमाई की है.
Border 2 की कमाई
सैकनिल्क (Sacnilk) के अनुसार, बॉर्डर 2 ने रिलीज के चौथे दिन (सोमवार, गणतंत्र दिवस) पर फिल्म ने भारत में लगभग 43.28 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन किया. यह आंकड़ा लाइव अनुमान पर आधारित है और शाम तक थोड़ा बदल सकता है. हालांकि बताया जा रहा है कि रात के शोज मिला दिए जाएं तो सनी देओल की यह फिल्म ग्रॉस कलेक्शन में 200 करोड़ पहुंचने वाली है. इससे फिल्म का चार दिनों का कुल नेट कलेक्शन 173.17 करोड़ रुपये पहुंच गया है.
Border 2 की कहानी
फिल्म की कहानी 1971 के युद्ध पर आधारित है और दर्शकों को भावुक करने के साथ-साथ एक्शन से भरपूर है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि गणतंत्र दिवस की छुट्टी और अच्छी वर्ड ऑफ माउथ की वजह से यह आगे भी तेजी से कमाई करेगी. पहले वीकेंड में ही 121 करोड़ के पार पहुंचकर इसने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं. कुल मिलाकर, बॉर्डर 2 इस साल की सबसे बड़ी हिट्स में से एक बनती दिख रही है. अगर यह रफ्तार बनी रही तो 200 करोड़ क्लब में जल्दी एंट्री कर सकती है. दर्शक इसे परिवार के साथ देखने में मजा ले रहे हैं.
