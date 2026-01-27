Rain Alert: आज आंधी-बारिश हिला देगी, दिल्ली NCR में फिर बदलेगा मौसम, उत्तर भारत में बिजली के साथ ओला भी गिरने की चेतावनी

Rain Alert in Delhi NCR: दिल्ली एनसीआर में मौसम आज फिर बदलने वाला है. आसमान में छाए बादलों के बीच आज सुबह से दोपहर के वक्त एक या दो बार बारिश देखने को मिल सकती है. उसके साथ ही बिजली कड़कड़ाने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आंधी भी देखने को मिल सकती है. भारत मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, हिमालय क्षेत्र में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है. इस कारण पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी वहीं मैदानी इलाकों में बारिश पड़ने का पूर्वानुमान है. उत्तर पश्चिम भारत यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों में बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है.

23 जनवरी को बारिश हुई थी

वेस्ट यूपी में नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ के साथ दिल्ली में इससे पहले 23 जनवरी को बारिश देखने को मिली थी. इस कारण तापमान औंधे मुंह गिरा था. 22 जनवरी को न्यूनतम तापमान 13-14 डिग्री और अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री तक पहुंच गया था. लेकिन 23 जनवरी को बारिश के बाद न्यूनतम तापमान 5-6 डिग्री पर आ गया था. जबकि अधिकतम तापमान 18-19 डिग्री पर आ गया है.

पारा गिरने से शीत लहर बढ़ी

शीत लहर के कारण दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री और अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है. 28 जनवरी से 1 फरवरी तक आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है. हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा सुबह के वक्त देखने को मिलेगा. हालांकि 27 जनवरी के बाद बरसात मैदानी इलाकों में होने के संकेत नहीं है.

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का अनुमान

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी पश्चिमी विक्षोभ के कारण 26 से 28 जनवरी के वक्त हिमालय क्षेत्र में कई जगहों पर हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है. जबकि 27 जनवरी को ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी के साथ ओलावृष्टि होने का अनुमान है. 27 जनवरी को उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाके में कुछ जगह पर हल्की या मध्यम बारिश, कुछ जगहों पर बादलों की गर्जना, बिजली गिरने और ओले गिरने का अलर्ट है. साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलेंगी तो आंधी की शक्ल लेकर 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं. चिंता की बात है कि 30 जनवरी को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो सकता है.

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बर्फबारी देखने को मिल रही है. उत्तराखंड में चकराता, औली, केदारनाथ-बद्रीनाथ समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है. हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली में बर्फबारी के बीच कारों के लंबे काफिलों का जाम देखा जा रहा है.