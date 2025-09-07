श्रेयंका पाटिल ने मेंस और विमेंस खिलाड़ियों को मिलाकर बनाई अपनी धांसू ड्रीम T20 इलेवन

Shreyanka Patil Dream T20 XI: सोचिए अगर कोई टी20 टीम ऐसी हो जिसमें दुनिया के बेस्ट पुरुष और बेस्ट महिला खिलाड़ी हो तो वो टीम कैसे होगी? थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा. मगर भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी श्रेयंका पाटिल ने एक ऐसी टीम का चुनाव किया है. जिसमें दुनिया के केवल बेस्ट पुरुष और महिला खिलाड़ियों को मौका मिला है. पाटिल की इस टीम में विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल और अनुभवी विराट कोहली भी शामिल हैं. वहीं महिला टीम की खब्बू बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर और ग्रेस हैरिस जैसी धुरंधर भी जगह बनाने में कामयाब हुई हैं.

विराट कोहली और क्रिस गेल को चुना बतौर ओपनर

श्रेयंका पाटिल ने अपनी टीम में बतौर ओपनर विराट कोहली और क्रिस गेल का चुनाव किया है. किंग कोहली जहां सधे हुए कदमों के साथ पारी को आगे बढ़ाने में माहिर हैं. वहीं गेल को कुछ ही ओवरों में खेल को पलटने में महारथ हासिल है.

बतौर विकेटकीपर एबी डिविलियर्स का किया चुनाव

महिला खिलाड़ी ने बतौर विकेटकीपर अफ्रीकी दिग्गज एबी डिविलियर्स का चुनाव किया है. डिविलियर्स अफ्रीकी टीम के साथ-साथ आईपीएल में आरसीबी के लिए अमिट छाप छोड़ चुके हैं.

मध्यक्रम में महिला खिलाड़ियों पर जताया भरोसा

श्रेयंका पाटिल ने मध्यक्रम की कमान पूरी तरह से महिला खिलाड़ियों पर रखा है. यहां आपको हरमनप्रीत कौर के साथ-साथ ग्रेस हैरिस और चिनले हेनरी जैसी धुरंधर नजर आ सकती हैं. हैरिस और हेनरी बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी करने में भी माहिर हैं.

इन खिलाड़ियों पर रखा गेंदबाजी का दारोमदार

तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी उन्होंने खास तौर पर सोफी मोलिन्यूक्स और जसप्रीत बुमराह के कंधों पर रखी है. वहीं बतौर स्पिनर उन्होंने राशिद खान का चुनाव किया है. टीम में अन्य दो ऑलराउंडर के रूप में उन्होंने खुद को और आंद्रे रसेल को रखा है.

श्रेयंका पाटिल की ड्रीम टी20 XI

विराट कोहली, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स (विकेटकीपर), हरमनप्रीत कौर, ग्रेस हैरिस, चिनले हेनरी, श्रेयंका पाटिल, सोफी मोलिन्यूक्स, आंद्रे रसेल, जसप्रीत बुमराह और राशिद खान.

