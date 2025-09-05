रोज सुबह खाली पेट पिएं किशमिश का पानी, सेहत से जुड़ी कई परेशानियों का मिटा देगा नामोनिशान

Benefits of raisin: सुबह उठकर अगर आप चाय या कॉफी की बजाय एक गिलास किशमिश का पानी पी लें, तो सेहत को कई अनदेखे फायदे मिल सकते हैं. यह नुस्खा भले ही हमारी दादी-नानी की रसोई से आया हो, लेकिन आज न्यूट्रिशन साइंस भी इसके फायदे मान रहा है. रातभर भिगोई हुई किशमिश और उसका पानी शरीर को न सिर्फ एनर्जी (how to make raisin water) देता है, बल्कि पाचन सुधारने, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और स्किन ग्लो बढ़ाने में भी मददगार है.

पाचन और गट हेल्थ (how to soak raisin)

किशमिश में मौजूद फाइबर पाचन को दुरुस्त रखता है. जब इन्हें रातभर भिगोया जाता है, तो ये नरम होकर पेट के लिए हल्की हो जाती हैं. रिसर्च बताती है कि किशमिश में मौजूद प्रीबायोटिक कंपाउंड अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देते हैं और गट हेल्थ (Kishmish water for energy) को बैलेंस रखते हैं.

Photo Credit: Canva

एनर्जी और आयरन से भरपूर (black raisin vs golden)

खासकर ब्लैक किशमिश आयरन से भरपूर होती है, जो रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए जरूरी है. किशमिश का पानी रोज पीने से शरीर में थकान कम होती है और ऑक्सीजन सर्कुलेशन बेहतर होता है. यह एनीमिया से जूझ रहे लोगों के लिए भी फायदेमंद (Raisin water health benefits) माना जाता है.

दिल की सेहत और ब्लड प्रेशर कंट्रोल (Kishmish ka paani fayde)

किशमिश में पोटैशियम और फाइबर पाया जाता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है. रिसर्च के अनुसार, रोजाना किशमिश खाने से हल्के हाई ब्लड प्रेशर (Black raisins vs golden raisins) वाले मरीजों में सिस्टोलिक BP घट सकता है. एंटीऑक्सीडेंट्स (kishmish water for BP) और फाइबर मिलकर हार्ट डिजीज का रिस्क भी कम कर सकते हैं.

स्किन के लिए बेहतरीन (Raisin water for digestion)

किशमिश के पानी में विटामिन C और E होते हैं, जो कोलेजन बनाने और स्किन (Kishmish water for skin) रिपेयर करने में मदद करते हैं. इससे स्किन हेल्दी, ग्लोइंग और यूथफुल दिख सकती है. यह भले ही स्किन केयर का रिप्लेसमेंट न हो, लेकिन एक सपोर्टिव ड्रिंक जरूर है.

ब्लैक बनाम गोल्डन किशमिश (Kishmish water in morning)

ब्लैक किशमिश – धूप में सुखाई जाती है, आयरन और फाइबर ज्यादा होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर.

गोल्डन किशमिश – सल्फर डाइऑक्साइड से ट्रीट की जाती है और मशीन-ड्राई होती है, टेस्ट में ज्यादा मीठी और मुलायम.

अगर आपको हेल्थ बूस्ट चाहिए तो ब्लैक किशमिश बेहतर है, जबकि टेस्ट पसंद करने वालों को गोल्डन किशमिश ज्यादा भा सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

