IND vs PAK: जिसका का था डर, शोएब मलिक ने वही राज पाकिस्तान को बताया, टीम इंडिया की बढ़ सकती है टेंशन

Shoaib Malik, Asia Cup 2025: एशिया कप का मंच सज चुका है. लीग चरण का सबसे बड़ा मुकाबला 14 सितंबर 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. मौजूदा समय में जिस फॉर्म के साथ टीम इंडिया चल रही है. ग्रीन टीम के साथ-साथ उनके पूर्व क्रिकेटर भी सहमे हुए हैं. वह लगातार टीम इंडिया को मात देने के लिए काट खोज रहे हैं. मगर उन्हें अबतक कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई है.

पाकिस्तान बनाम ओमान मुकाबले के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर शोएब मलिक ने हालांकि, एक तरकीब सुझाई है. उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सुझाव दिया है कि भारत के खिलाफ उनके खिलाड़ियों को आक्रामक शैली का क्रिकेट खेलना होगा.

मलिक ने कहा, 'देखें आप कैसे भारतीय टीम से मैच जीत सकते हैं. आप तभी उनसे जीत सकते हैं, जब उनके फ्रंट विकेट लेंगे. अगर आपने उनके फ्रंट विकेट नहीं लिए और सोच रहे हैं कि स्पिनर आके अच्छी गेंदबाजी करेंगे और उनके सेट बल्लेबाजों को आउट करेंगे तो मैच काफी टफ हो जाएगा.'

उन्होंने कहा, 'इसका मतलब साफ नजर आ रहा है कि आप पहले ही बैकफुट पर चले गए हैं. यही वजह है यहां उपस्थित सभी लोग सोच रहे हैं कि टीम को जल्द से जल्द उनके विकेट गिराने होंगे.'

मलिक ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'फिर उसके बाद भारतीय टीम का टोटल कम होगा या आपने पहले बल्लेबाजी की है और उनके रन कम होंगे तो उसे हासिल कर पाएंगे. लेकिन उनके ओपनर खेल जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप गेम को चेस कर रहे हैं या फिर लक के भरोसे बैठना होगा कि किसी तरह वह आउट हो जाएं. इसलिए आपको आक्रामक शैली उनके खिलाफ अपनानी होगी, जो कि बेहद जरूरी है.'

