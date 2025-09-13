विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs PAK: जिसका का था डर, शोएब मलिक ने वही राज पाकिस्तान को बताया, टीम इंडिया की बढ़ सकती है टेंशन

Shoaib Malik, Asia Cup 2025: शोएब मलिक ने पाकिस्तान की टीम को भारतीय टीम के खिलाफ आक्रामक शैली की क्रिकेट खेलने का सुझाव दिया है.

Read Time: 2 mins
Share
IND vs PAK: जिसका का था डर, शोएब मलिक ने वही राज पाकिस्तान को बताया, टीम इंडिया की बढ़ सकती है टेंशन
Shoaib Malik
  • एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को लीग चरण का सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जाएगा
  • पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब मलिक ने टीम को भारत के खिलाफ आक्रामक क्रिकेट खेलने की सलाह दी है
  • मलिक ने कहा कि भारत के फ्रंट विकेट लेने जरूरी हैं, अन्यथा मैच जीतना बहुत मुश्किल होगा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Shoaib Malik, Asia Cup 2025: एशिया कप का मंच सज चुका है. लीग चरण का सबसे बड़ा मुकाबला 14 सितंबर 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. मौजूदा समय में जिस फॉर्म के साथ टीम इंडिया चल रही है. ग्रीन टीम के साथ-साथ उनके पूर्व क्रिकेटर भी सहमे हुए हैं. वह लगातार टीम इंडिया को मात देने के लिए काट खोज रहे हैं. मगर उन्हें अबतक कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई है. 

पाकिस्तान बनाम ओमान मुकाबले के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर शोएब मलिक ने हालांकि, एक तरकीब सुझाई है. उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सुझाव दिया है कि भारत के खिलाफ उनके खिलाड़ियों को आक्रामक शैली का क्रिकेट खेलना होगा. 

मलिक ने कहा, 'देखें आप कैसे भारतीय टीम से मैच जीत सकते हैं. आप तभी उनसे जीत सकते हैं, जब उनके फ्रंट विकेट लेंगे. अगर आपने उनके फ्रंट विकेट नहीं लिए और सोच रहे हैं कि स्पिनर आके अच्छी गेंदबाजी करेंगे और उनके सेट बल्लेबाजों को आउट करेंगे तो मैच काफी टफ हो जाएगा.'

उन्होंने कहा, 'इसका मतलब साफ नजर आ रहा है कि आप पहले ही बैकफुट पर चले गए हैं. यही वजह है यहां उपस्थित सभी लोग सोच रहे हैं कि टीम को जल्द से जल्द उनके विकेट गिराने होंगे.'

मलिक ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'फिर उसके बाद भारतीय टीम का टोटल कम होगा या आपने पहले बल्लेबाजी की है और उनके रन कम होंगे तो उसे हासिल कर पाएंगे. लेकिन उनके ओपनर खेल जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप गेम को चेस कर रहे हैं या फिर लक के भरोसे बैठना होगा कि किसी तरह वह आउट हो जाएं. इसलिए आपको आक्रामक शैली उनके खिलाफ अपनानी होगी, जो कि बेहद जरूरी है.'

यह भी पढ़ें- फिल साल्ट का कमाल, इन 4 बड़े रिकॉर्ड के लिए दुनिया हमेशा रखेगी याद, बदल गया इंग्लैंड का क्रिकेट इतिहास

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan, Shoaib Malik, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com