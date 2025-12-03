डॉलर के मुकाबले 90 पार हुआ रुपया, पाकिस्तान में कितनी है एक डॉलर की कीमत?

USD Vs INR: भारतीय रुपये की कीमत अब एक डॉलर के मुकाबले 90 के पार पहुंच चुकी है. शुरुआती कारोबार में रुपया छह पैसे टूटकर 90.02 प्रति डॉलर पर पहुंच गया. ये अब तक का सबसे निचला स्तर है, यानी इससे पहले कभी भी रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले इतनी नीचे नहीं गई है. भारत में इस रिकॉर्ड को लेकर काफी चर्चा हो रही है, ऐसे में आज हम आपको पड़ोसी बता रहे हैं कि पड़ोसी देश पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले कितना नीचे गिरा हुआ है, ये आंकड़ा भारत के मुकाबले दो गुना से भी ज्यादा है.

भारत के मुकाबले कितना कमजोर है पाकिस्तानी रुपया?

पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू पहले से ही काफी कम है. भारत के मुकाबले भी ये काफी नीचे है. एक भारतीय रुपये की कीमत पाकिस्तानी रुपये में 3.12 है. यानी भारत के 100 रुपये पाकिस्तान में जाकर 300 रुपये से ज्यादा हो जाते हैं. इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले कितना कमजोर होगा.

पाकिस्तान में एक डॉलर की कीमत

अब अगर डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये की बात करें तो ये इतना कम है कि महज 200 डॉलर में पाकिस्तानी अपने देश में एक नया आईफोन खरीद सकते हैं. फिलहाल एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये की कीमत 281.88 है, जो भारत से तीन गुना ज्यादा है. क्योंकि किसी भी देश की करेंसी आर्थिक स्थिति का एक संकेत होती है, ऐसे में पाकिस्तान के इस हाल को समझा जा सकता है. पाकिस्तान में पिछले लंबे वक्त से बदहाली है, महंगाई अपने चरम पर है और लोगों के पास अच्छा खाना खाने तक के पैसे नहीं हैं.

क्यों गिर रही भारतीय करेंसी?

इस साल यानी 2025 में रुपया करीब 5 प्रतिशत तक गिरा है. भारतीय करेंसी के गिरने के पीछे कई तरह के कारण बताए जा रहे हैं. बिजनेस एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीएसयू बैंक डॉलर बेच रहे हैं, जो इसका एक कारण हो सकता है. इसके अलावा कमजोर एक्सपोर्ट और ज्यादा तेल इंपोर्ट को भी इसकी वजह माना जा रहा है. हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ वक्त में रुपये की कीमत में मजबूती दिख सकती है.