IND vs BAN: 'वो मुकाबला जल्दी खत्म कर देता', शोएब अख्तर ने भारतीय प्लेइंग 11 में इस खिलाड़ी को बताया कमजोर कड़ी

Shoaib Akhtar on Sanju Samson Batting IND vs PAK Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में लगातार दो बार पाकिस्तान को हराने के बावजूद भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज़ संजू सैमसन चर्चा में हैं. पाकिस्तान के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ शोएब अख्तर ने उन्हें भारतीय टीम की “कमज़ोर कड़ी” करार दिया है. एक पाकिस्तानी टीवी कार्यक्रम में शोएब अख्तर ने कहा कि सैमसन की जगह टीम में केएल राहुल को शामिल किया जाना चाहिए था. उनके मुताबिक राहुल होते तो भारत-पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला और जल्दी खत्म कर देता. शोएब का मानना है कि सैमसन की धीमी बल्लेबाज़ी ने मैच को अनावश्यक रूप से लंबा खींचा.

पाकिस्तान के खिलाफ रही थी संजू की धीमी पारी

भारत को जब 8 ओवर में 48 रन की दरकार थी तब संजू सैमसन क्रीज़ पर आए. उम्मीद थी कि मैच जल्दी समाप्त होगा, लेकिन उन्होंने 17 गेंदों में केवल 13 रन बनाए. नतीजतन टीम इंडिया को जीत के लिए 18.5 ओवर तक इंतज़ार करना पड़ा. तिलक वर्मा के अंतिम समय के बड़े शॉट्स ने मैच को आखिरी ओवर में जाने से बचाया.

ओमान के खिलाफ संजू ने जड़ा था शानदार अर्धशतक

ओमान के खिलाफ संजू को नंबर-3 पर बल्लेबाज़ी का मौका मिला और उन्होंने 45 गेंदों में 56 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे. एशिया कप शुरू होने से पहले भी उनकी बल्लेबाज़ी पोज़िशन को लेकर सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि वे टॉप-3 से नीचे कम ही खेलते हैं.

संजू का टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर अब तक 46 मैचों में 930 रन का रहा है, जिसमें 3 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं. मौजूदा टूर्नामेंट में उनकी एक पारी भले धीमी रही हो, लेकिन ओमान के खिलाफ उनका अर्धशतक टीम के लिए अहम साबित हुआ.