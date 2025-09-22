IND Vs PAK: 'ईमानदारी से कहूं तो...' शाहिद अफरीदी के दामाद पर आगबबूला हुए शोएब अख्तर, शाहीन अफरीदी को जमकर लताड़ा

Abhishek Sharma vs Shaheen Afridi: भारत से एक बार फिर पाकिस्तान हार गया है, सुपर 4 में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट (Asia Cup 2025, IND vs PAK) से हरा दिया .भारत की जीत के बाद पाकिस्तानी पूर्व दिग्गज शोएब अख्तक चौंक गए हैं. अख्तर ने खासकर पाक टीम के गेंदबाजों को जमकर लताड़ा है. खासकर शाहीन अफरीदी पर जमकर बरसे हैं. अख्तर ने माना है कि अभिषेक के सामने हमारे गेंदबाज बेअसर थे. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहां पर गेंदबाजी करनी है. (Shoaib Akhtar angry reaction Shaheen Afridi)

अभिषेक को मारना ही था

अख्तर ने शाहीन को लेकर कहा, "सूर्य कुमार यादव को दो बाउंसर होने चाहिए थे अभिषेक (Shoaib Akhtar on Abhishek Sharma) को दोनों एंड से बाउंसर होने चाहिए थे तगड़े होने चाहिए थे. ठीक है उसने पहला बॉल नहीं करा पहला बॉल लेंथ पे आके करें ..उसको थोड़ा सा आगे से बीट करें बैट्समैन आगे से आउट होगा . पीछे से नहीं पीछे. पीछे डराने के लिए रखे. जरूर करें पीछे लेकिन अगेन जिस फॉर्म में वो चल रहा है जितनी उसका आई कोऑर्डिनेशन उसकी चल रही है उसने मारना ही था, आपने उसके साथ एक खराब बाउंसर के साथ शुरुआत की. ईमानदारी से कहूं तो उसने अभिषेक को फिर एक भी बाउंसर नहीं किया. एक बार फिर उसके पास कोई रणनीति नहीं थी. इस तरह से तो नहीं होगा न यार."

मुझे लगता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी कंफ्यूज थे

अख्तर ने ये भी कहा कि, पाकिस्तानी खिलाड़ी कंफ्यूज थे. कप्तान भी कुछ कर नहीं पा रहा था. अख्तर ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर भी बयान दिया और माना है कि पाकिस्तानी बल्लेबाजी में बैटिंग में क्वालिटी नहीं है. रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर ने कहा, 'आपको समझना होगा कि बैटिंग में क्वालिटी नहीं है. स्किल की कमी है. या तो आप बल्ला घुमाएंगे या रुक जाएंगे. इससे पहले हमारे पास प्लेयर थे जो धीमा खेलते थे (बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान). हमने उन्हें बाहर निकाल दिया. अब हमारे पास हिटर्स हैं. ईमानदारी से कहूं तो जो भी हो, यह इंटरनेशनल क्रिकेट है. कैसे शॉट खेल रहे हैं? कोच से भी सवाल होने चाहिए.

अभिषेक शर्मा बने प्लेयर ऑफ द मैच

मैच की बात करें तो पाकिस्तान के 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अभिषेक (74 रन, 39 गेंद, छह चौके, पांच छक्के) और गिल (47 रन, 28 गेंद, आठ चौके ) के बीच पहले विकेट की 105 रन की साझेदारी की बदौलत सात गेंद शेष रहते चार विकेट पर 174 रन बनाकर जीत दर्ज की. तिलक वर्मा ने भी 19 गेंद में दो छक्कों और दो चौकों से नाबाद 30 रन की उम्दा पारी खेली.