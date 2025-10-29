कंपकंपी वाली ठंड, हाथ रगड़ते खिलाड़ी, कैनबरा में टीम इंडिया का 8 डिग्री वाला टेस्ट

- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कैनबरा के मनुका ओवल स्टेडियम में आज टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा
- टीम इंडिया को कड़कड़ाती ठंड का सामना करना पड़ेगा क्योंकि तापमान दोपहर में अधिकतम चौदह डिग्री तक रहेगा
- कैनबरा की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है जहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम औसतन 150 रन बनाती है
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कैनबरा में आज टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाने वाला है. लेकिन भारतीय टीम के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी है. कैनबरा के मनुका ओवल स्टेडियम में होने वाले इस मैच में कड़कड़ाती ठंड टीम इंडिया के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर रही है. कल के प्रैक्टिस के दौरान भारतीय खिलाड़ी हाथ रगड़ते और ठिठुरते दिखे थे. मैच के दौरान दोपहर में अधिकतम तापमान 14 डिग्री तक ही जाने की संभावना है. यानी जहां भारत में अभी अधिकतम तापमान 32 डिग्री से ऊपर है तो वहीं, टीम इंडिया विपरीत मौसम में कंगारूओं से दो-दो हाथ करती दिखेगी.
11 डिग्री तक पहुंच जाएगा तापमान
स्थानीय मौसम की भविष्यवाणी तो और डराने वाली है. लोकल समय के अनुसार, रात में तापमान गिरकर 11 डिग्री तक गिरने की संभावना है. यानी कंगारूओं की मजबूत चुनौती के अलावा टीम इंडिया को कैनबरा वाली ठंड का भी सामना करना पड़ेगा.
कैनबरा की पिच बैटर के लिए स्वर्ग मानी जाती है. यानी बल्लेबाजों के बल्ले से खूब रन निकलते हैं. इस मैदान में अबतक 22 टी-20 मैच खेले गए हैं. पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम औसतन 150 रन बनाती है. पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 10 बार जीती है जबकि बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 9 बार जीत हासिल की है.
टी20 सीरीज के लिए दोनों टीमें
भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर.
ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमन, मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा, ग्लेन मैक्सवेल और तनवीर सांगा.
