यहां एडमिशन मिला तो लाखों की नौकरी पक्की! ये हैं भारत के टॉप-5 कॉलेज

Top Indian Colleges: अगर आप या आपके बच्चे ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जहां लाखों की नौकरी पक्की हो तो एक नहीं कई ऑप्शन मौजूद हैं. इन कॉलेजों में इंजीनियरिंग या हायर एजुकेशन में डिग्री पा सकते हैं. हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैकिंग (QS World University Rankings 2026) जारी हुई है. इस बार भारत के कॉलेजों ने दुनिया में झंडे गाड़ दिए है. देश के 54 संस्थान इस ग्लोबल लिस्ट में शामिल हुए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है. ऐसे में आइए जानते हैं इनमें से टॉप-5 कौन से हैं, जहां से पढ़ना मतलब लाखों की जॉब पाना है.

QS रैंकिंग क्या है

QS रैंकिंग सिर्फ किताबों की पढ़ाई नहीं देखती, बल्कि यह कई फैक्टर्स को ध्यान में रखती है. इनमें शिक्षा की गुणवत्ता (Quality of Education), रिसर्च और इनोवेशन, फैकल्टी-स्टूडेंट रेशियो, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कोर और इंटरनेशनल नेटवर्क और सहयोग शामिल हैं. यानी, अगर आपका एडमिशन इन टॉप कॉलेजों में हो गया तो आपकी नौकरी पक्की और फ्यूचर ब्राइट है. कुछ साल पहले तक इस रैकिंग में भारत के सिर्फ 11 कॉलेज ही इस लिस्ट में थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा. अब भारत अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद चौथा ऐसा देश बन गया है, जिसके सबसे ज्यादा संस्थान इस लिस्ट में शामिल हैं.

भारत के टॉप-10 कॉलेज

1. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली (Employment Outcomes: 98.9)

दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ एक कॉलेज नहीं, बल्कि लाखों छात्रों के सपनों का गढ़ है. यहां के ग्रेजुएट्स देश ही नहीं, विदेशों में भी बड़े पदों पर काम कर रहे हैं. DU के पास मीडिया, फाइनेंस, पॉलिसी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बेहतरीन प्लेसमेंट नेटवर्क है. इसकी Employment रेट सबसे ज्यादा 98.9 है, जो इसे भारत का नंबर-1 कॉलेज बनाती है.

2. IIT बॉम्बे (Employment Outcomes: 72.6)

IIT बॉम्बे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है. यहां के स्टूडेंट्स को गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों से करोड़ों के पैकेज तक मिलते हैं. रैंक में दूसरे नंबर पर होने के बावजूद, IIT बॉम्बे प्लेसमेंट के मामले में हमेशा आगे रहता है.

3. IIT दिल्ली (Employment Outcomes: 50.5)

IIT दिल्ली इस साल इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी रैंकिंग में शानदार सुधार के साथ 123वें स्थान पर पहुंचा है. यहां पढ़ना मतलब है, ग्लोबल स्टैंडर्ड की एजुकेशन और गारंटीड जॉब अपॉर्च्युनिटीज. IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स को हर साल दुनिया की टॉप कंपनियों से ऑफर मिलते हैं.

4. IIT खड़गपुर (Employment Outcomes: 47.7)

देश के सबसे पुराने IIT में से एक, IIT खड़गपुर आज भी अपनी मजबूत एलुमनाई नेटवर्क और रिसर्च कल्चर की वजह से टॉप लिस्ट में बना हुआ है. यहां से पासआउट होने वाले स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल लेवल की कंपनियों में हाई सैलरी पैकेज मिलते हैं.

5. IIT कानपुर (Employment Outcomes: 47.6)

IIT कानपुर की पहचान इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर के लिए है. यहां के कई ग्रेजुएट्स सिर्फ नौकरी नहीं करते, बल्कि खुद की कंपनियां भी शुरू करते हैं. यही वजह है कि Employment Outcomes में यह भारत के टॉप 5 संस्थानों में शामिल है.

टॉप 10 की लिस्ट में बाकी कौन

6. IIT मद्रास (45.8)- टेक इनोवेशन और रिसर्च में तेजी से आगे बढ़ता हुआ

7. IIT रुड़की (19.5)- क्लासिकल इंजीनियरिंग में मजबूत प्लेसमेंट

8. अन्ना यूनिवर्सिटी (17.8)- साउथ इंडिया का रोजगार हब

9. IISc बैंगलोर (15.1)- रिसर्च बेस्ड करियर के लिए बेस्ट

10. IIT गुवाहाटी (8.7)- उभरता हुआ टेक टैलेंट हब