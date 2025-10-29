भारत वापस आया अपना 64 हजार किलो सोना, जानें कहां रखा गया

- भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च से सितंबर 2025 के दौरान विदेशों में रखा 64 हजार किलो सोना भारत वापस मंगाया है
- विदेशी संस्थानों से सोना वापस लाने का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक संकट और व्यापार प्रतिबंधों से बचाव करना है
- RBI के पास सितंबर 2025 तक कुल 880.8 टन सोना है, जिसमें से 575.8 टन भारत में रखा गया है
RBI Gold Repatriation: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा और अहम कदम उठाया है. RBI ने पिछले छह महीनों (मार्च से सितंबर 2025) के दौरान विदेशों में रखा अपना 64 हजार किलो सोना (64 tonnes of gold) वापस भारत में मंगवा लिया है. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर में तनाव बढ़ रहा है, और यह कदम भारत की आर्थिक स्वतंत्रता और संपत्ति को सुरक्षित रखने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है.
विदेशों से सोना वापस लाने की वजह क्या है?
- जियोपॉलिटिकल टेंशन
दुनियाभर में बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों की वजह से कई देश एसेट फ्रीज और सैंक्शन जैसे हालातों का सामना कर रहे हैं, वहीं टैरिफ वॉर के माहौल में सोना अपनी ही जमीन पर रखना सबसे सेफ माना जा रहा है.
- सुरक्षा कवच
RBI का मानना है कि घरेलू वॉल्ट्स (Domestic Vaults) में सोना रखने से वैश्विक संकट या व्यापार प्रतिबंध की स्थिति में देश की आर्थिक मजबूती बनी रहेगी. यह एक तरह से फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की ओर कदम है. यानी देश का रिजर्व बैंक बिना किसी की मदद के अपने वित्तीय निर्णय खुद ले सकता है.
- रिस्क कम करना
रूस, ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद भारत ने यह फैसला जोखिम कम करने की अपनी प्लानिंग के तहत लिया है.
RBI के पास सोने का कुल भंडार
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2025 के अंत तक, RBI के पास कुल 880.8 टन सोना है, जिसमें 575.8 टन सोना अब भारत में रखा गया है. वहीं, लगभग 290.3 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड (Bank of England) और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) जैसे विदेशी संस्थानों के पास है. 31 मार्च 2024 तक ये आंकड़ा 822.10 टन था. यानी एक साल में सोने की मात्रा में 57.48 टन का इजाफा हुआ है.
कहां रखा गया है सोना?
आरबीआई ने गोल्ड को सेफ रिजर्व करने के लिए 'गोल्ड वॉल्ट' बनाए हैं, जो मुंबई और नागपुर में मौजूद हैं.
2 साल में कितना सोना भारत वापस आया?
मार्च 2023 से अब तक RBI विदेशों से कुल 274 टन सोना वापस भारत ला चुका है.
सोने की कीमतों पर असर
कई रिजर्व बैंकों के सोना खरीदने और सोना वापस मंगाने की खबर के साथ वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते सोने की मांग बढ़ी है. पिछले एक साल में सोने की कीमतों में 52% तक की उछाल दर्ज किया गया है. इसी के साथ 20 अक्टूबर को सोने की कीमतें 4,381.21 डॉलर प्रति औंस के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गई.
