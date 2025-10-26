विज्ञापन

गोद ली दो बेटियों की मां रवीना टंडन ने की थी बिजनेसमैन से शादी, जानें नेटवर्थ और पति से कितना उम्र का फासला?

रवीना टंडन के 53वें बर्थडे पर हम आपको एक्ट्रेस के पति अनिल थड़ानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो एक बिजनेसमैन हैं.

रवीना टंडन का पति से कितना है उम्र का फासला? नेटवर्थ में कौन आगे
नई दिल्ली:

90 के दशक की सुपरस्टार रवीना टंडन बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हैं, जो 1994 में मोहरा फिल्म के साथ ओवरनाइट सेंसेशन बन गई. वहीं इसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रवीना टंडन 20 की उम्र में दो बेटियों की मां बन गई थीं. वहीं 29 की उम्र में उन्होंने बिजनेसमैन अनिल थड़ानी से शादी की, जिन्हें उन्होंने 2004 से डेट करना शुरु किया था. रवीना टंडन ने बताया कि पति से शादी करने से पहले उन्होंने एक शर्त रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वह मुझसे प्यार करते हैं तो उन्हें उनकी बेटियों, मेरे डॉग्स और मेरे परिवार को भी प्यार करना होगा.

इसके बाद फरवरी 2004 में ही दोनों ने शादी कर ली. रवीना टंडन का जन्म 26 अक्टूबर 1972 में हुआ था. जबकि अनिल थड़ानी 3 अक्टूबर 1968 में जन्मे हैं, जिसके चलते दोनों के बीच 4 साल का अंतर है और अनिल थड़ानी से 4 साल छोटी रवीना टंडन हैं.

अनिल थड़ानी फिल्मी परिवार से भी आते हैं उनके पिता कुंदन थड़ानी एक फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, जिसके चलते फिल्मी दुनिया से अनिल थड़ानी जुड़े हुए हैं. हालांकि वह एए थड़ानी के फाउंडर हैं. जबकि उनका नेटवर्थ 50 से 80 करोड़ का बताया गया है, जो उनके बिजनेस से आता है.

रवीना टंडन की बात करें तो जीक्यू इंडिया के मुताबिक, एक्ट्रेस का नेटवर्थ 166 करोड़ का बताया गया है, जो कि उनकी फिल्मों, ओटीटी प्रॉजेक्ट्स, ब्रांड एंडॉर्समेंट्स और टीवी अपीयरेंस से आता है. रिपोर्ट्स की मानें तो 2 से 3 करोड़ की फिल्म की फीस वह लेती हैं. जबकि 50 लाख रुपए ब्रांड एंडॉर्समेंट से लेकी हैं. वहीं उनकी सालाना आय 20 करोड़ बताई गई है. इसके अलावा उनके पास मंहगी कारों की लिस्ट है, जिसमें जैगुआर और ऑडी शामिल है. वहीं विदेश में भी उनकी प्रॉपर्टी है.

बता दें, रवीना टंडन की दो गोद ली हुई बेटियों के अलावा अनिल थड़ानी के साथ उनके दो बच्चे राशा और रणबीर थड़ानी हैं. राशा ने बॉलीवुड में अजय देवगन की फिल्म आजाद से बॉलीवुड में डेब्यू किया है.

