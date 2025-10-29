IND vs AUS: किसके बल्ले से निकलेगा सर्वाधिक रन, कौन लेगा सबसे ज्यादा विकेट? 3 दिग्गजों ने की भविष्यवाणी

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज आज (29 अक्टूबर 2025) से हो रहा है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाए उससे पहले भारतीय टीम के 3 पूर्व क्रिकेटरों ने एक भविष्यवाणी करते हुए सबको चौंका दिया है. इन तीनों दिग्गजों ने उस खिलाड़ी का नाम बताया है, जो सीरीज में सर्वाधिक रन बना सकते हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि तीनों दिग्गजों ने एक ही खिलाड़ी का नाम लिया है. यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं.

खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं कैप्टन सूर्या

जारी साल में अबतक सूर्यकुमार यादव उस फॉर्म में नजर नहीं आए हैं. जिसके लिए वह जाने जाते हैं. 2025 में खबर लिखे जाने तक 35 वर्षीय बल्लेबाज ने कुल 12 मैच खेले हैं. इस बीच उन्होंने 11.11 की औसत से रन बनाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट भी कुछ खास नहीं रहा है. उन्होंने मैदान में 102.56 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है. इस बीच उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक देखने को नहीं मिला है.

हालांकि, उनके निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद भारतीय टीम जीत की राह पर है और जारी साल में 12 में से 11 टी20 मुकाबलों में कामयाबी हासिल की है.

कौन लेगा सबसे ज्यादा विकेट?

हालांकि, आगामी सीरीज में कौन सा गेंदबाज सर्वाधिक विकेट चटकाएगा? इसपर तीनों दिग्गजों का अलग-अलग विचार है. पठान का मानना है कि जसप्रीत बुमराह शीर्ष विकेट टेकर साबित हो सकते हैं. इसके अलावा इस सूची में उन्होंने अर्शदीप सिंह का भी नाम शामिल किया है.

पार्थिव और मुकुंद ने इन गेंदबाजों पर जताया भरोसा

पार्थिव पटेल ने जसप्रीत बुमराह और अभिनव मुकुंद ने कुलदीप यादव पर भरोसा जताया है. अंत में मुकुंद और पार्थिव ने अभिषेक शर्मा को सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज के रूप में चुना. यह युवा खिलाड़ी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में जबरदस्त फॉर्म में है.

जारी साल में अभिषेक शर्मा ने 12 मैचों में लगभग 50 की औसत से रन बनाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 208.80 का रहा है. अभिषेक ने अपनी 23 टी20 पारियों में कुल 60 छक्के लगाए हैं.

