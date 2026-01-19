Neha Kakkar ने जिम्मेदारियों, रिश्तेदारियों और हर चीज से बनाई दूरी, बोलीं- नहीं पता लौटूंगी या नहीं

बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) ने 19 जनवरी को अनाउंसमेंट की कि वह अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिम्मेदारियों से ब्रेक ले रही हैं, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारियों, रिश्तों और काम से दूर रहने की जरूरत है. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक नोट शेयर किया, जिसमें लिखा था, “अब जिम्मेदारियों, रिश्तों, काम और अभी मैं जिन भी चीजों के बारे में सोच सकती हूं, उन सबसे ब्रेक लेने का समय है. पक्का नहीं पता कि मैं वापस आऊंगी या नहीं. थैंक्यू (sic).”

इसके बाद उन्होंने पैपराजी और फैंस से रिक्वेस्ट की कि वे "उन्हें बिल्कुल भी फिल्म न करें". नेहा ने लिखा, “और मैं पैपराजी और फैंस से रिक्वेस्ट करती हूं कि मुझे बिल्कुल भी फिल्म न करें. मुझे उम्मीद है कि आप मेरी प्राइवेसी का सम्मान करेंगे और मुझे इस दुनिया में आजादी से जीने देंगे. प्लीज कोई कैमरा नहीं! मैं रिक्वेस्ट करती हूं! यह सबसे कम है जो आप सब मुझे मेरी शांति के लिए दे सकते हैं (sic),” नेहा ने पोस्ट खत्म करते हुए कहा.

"लॉलीपॉप" सिंगर ने अपने इस फैसले के पीछे की वजह नहीं बताई. नेहा प्लेबैक सिंगर्स टोनी कक्कड़ और सोनू कक्कड़ की छोटी बहन हैं. उन्होंने कम उम्र में ही जागरण में गाना शुरू कर दिया था. 2005 में, उन्होंने सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के दूसरे सीजन में हिस्सा लिया था.

उन्होंने फिल्म मीराबाई नॉट आउट में कोरस सिंगर के तौर पर बॉलीवुड में डेब्यू किया. 2012 में कॉकटेल फिल्म के डांस ट्रैक "सेकंड हैंड जवानी" की रिलीज के साथ उन्हें पहचान मिली. इसके बाद नेहा ने कई पॉपुलर पार्टी नंबर्स दिए, जिनमें यारियां का "सनी सनी" और 2014 के साउंडट्रैक एल्बम क्वीन का "लंदन ठुमकदा" शामिल हैं.

सिंगर कई म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुकी हैं और कई टेलीविजन रियलिटी शो में जज भी रह चुकी हैं, जिसमें "इंडियन आइडल" भी शामिल है. 2019 में कक्कड़ को YouTube पर 13.9 बिलियन व्यूज के साथ सबसे ज्यादा देखी जाने वाली महिला कलाकारों में शामिल किया गया था. 2021 में, वह YouTube डायमंड अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय सिंगर बनीं.

वह 2017 और 2019 में इंडिया फोर्ब्स सेलिब्रिटी 100 में शामिल हुईं. 2020 में, वह फोर्ब्स की एशिया की 100 डिजिटल स्टार्स की लिस्ट में शामिल हुईं. नेहा कक्कड़ की शादी पंजाबी म्यूजिकल आर्टिस्ट रोहनप्रीत सिंह से हुई है. उन्होंने 2020 में नई दिल्ली के एक गुरुद्वारे में शादी की थी.