पाकिस्तान के पांच बड़बोले जो भरते रहे हैं क्रिकेट के खेल में कड़वाहट, आफ़रीदी ने साधा ICC पर निशाना

Shahid Afridi on T20 World Cup 2026 Row: क्रिकेट में विवाद हो और शाहिद आफ़रीदी उसमें ना कूदें, ऐसा कैसे हो सकता है? बांग्लादेश- वर्ल्ड कप मुद्दे को लेकर पाकिस्तान ने फटे में टांग अड़ा दिया है और इसपर बयानबाज़ी भी तेज़ हो गई है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने मुद्दे को कहां से कहां पहुंचाकर बांग्लादेश की मुश्किलें बढ़ा दीं. अब बांग्लादेश को और उकसाकर उसके क्रिकेट को ख़त्म करने पर तुले नज़र आते हैं. एक नज़र डालते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के पांच बयानवीरों पर-

शाहिद आफ़रीदी

आफ़ीरीदी अपनी तीखी बयानबाज़ी के लिए जाने जाते हैं. हर वक्त वो अलग ही तेवर में ही नज़र आते हैं जिससे ना तो कभी पाकिस्तान क्रिकेट का और ना ही दुनिया में किसी देश की क्रिकेट पर कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ता दिखा है.

बांग्लादेश के मसले पर एंट्री लेते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अफरीदी ने भी ICC पर निशाना साधा है. ICC पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ‘X' पर पोस्ट किया, "एक पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर के तौर पर जिसने बांग्लादेश और ICC इवेंट्स में बतौर खिलाड़ी हिस्सा लिया है, मैं ICC के फैसले से काफी निराश हूं। उसने (ICC ने) 2025 में भारत के पाकिस्तान न आने के फैसले को स्वीकर कर लिया था, लेकिन बांग्लादेश के मामले में उसी मापदंड को नहीं माना."

आफ़रीदी ने ICC पर तंज कसते हुए अपील भी की कि ग्लोबल क्रिकेट का संचालन करनेवाली संस्था को एक जैसा व्यवहार करना चाहिए. आफ़रीदी ने कहा, “बांग्लादेशी खिलाड़ी और उनके करोडों फैंस सम्मान के हकदार हैं- दोहरे मापदंडों के नहीं. ICC को पुल बनाने चाहिए उन्हें जलाना नहीं चाहिए."

शोएब अख्तर

पीसीबी चीफ़ मोहसिन नक़वी, शाहिद आफ़रीदी और मो. यूसूफ़ जैसे क्रिकेटरों की बयानबाज़ी की कड़ी से रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख़्तर अलग नहीं हैं, बेशक मौजूदा मसले पर उनका कोई बयान अभी तक नहीं आया है.

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान में ही शोएब अख़्तर (444 विकेट) से कहीं ज़्यादा वसीम अकरम (अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 916 विकेट ), वकार यूनुस (789 विकेट), इमरान ख़ान (544 विकेट), शाहिद आफ़रीदी (541 विकेट) और सक़लैन मुश्ताक (496 विकेट) जैसे खिलाड़ियों ने विकेट झटके हैं, लेकिन बयानबाज़ी में शोएब अक्सर इन सबके लीडर बने नज़र आते हैं.

मोहम्मद यूसुफ

पाकिस्तान टीम के लिए 90 टेस्ट में 24 शतक और 288 वनडे में 14 शतकीय पारियां खेलने वाले पूर्व कप्तान मो. यूसुफ़ अपनी कड़वी ज़ुबान के लिए अच्छे-ख़ासे मशहूर हैं. युसूफ़ योहाना से मो. युसूफ़ बने पूर्व पाकिस्तानी कप्तान एशिया कप 2025 में भारत के हाथों पाकिस्तान की हार के बाद टीवी पर लाइव प्रोग्राम के दौरान ज़हर उगलते दिखे. मोहम्मद यूसुफ ने टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव को लेकर गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौच तक उतरते दिखे थे.

मो. यूसुफ़ ने भी शाहिद आफ़रीदी की तरह ICC पर आरोप लगाया है कि आईसीसी अपने रवैये में कंसिस्टेंट नहीं है. मो. युसूफ़ ने भी ‘X' पर पोस्ट किया है, ‘जब पहले भी ऐसा मसला उठा था तब आईसीसी ने न्यूट्रल वेन्यु की बात मान ली थी. अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग स्टैंडर्ड नहीं हो सकते.”

जावेद मियांदाद

124 टेस्ट में 23 शतकीय पारियां खेलने वाले जावेद मियांदाद को पाकिस्तान के सबसे महान बल्लेबाज़ों में गिना जाता है. लेकिन जावेद मियांदाद मैदान पर कई बार ओछी हरकते नज़र आते थे. मियांदाद की हरकतों को स्लेजिंग का हिस्सा मानकर उसे क्रिकेट सर्किट में मज़ाक के तौर पर ले लिया जाता रहा है. लेकिन मियांदाद कई बार विवादों का बवंडर खड़ा करते रहे.

1992 के ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड वर्ल्ड कप में अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अहम रोल निभाने वाले जावेद मियांदाद ने किरण मोरे की नकल उतारते हुए विकेट के आगे क्रिकेटका माहौल बिगाड़ दिया था.

पर्थ में बैट लेकर डेनिस लिली की तस्वीरें आज भी जेन्टलमैन गेम की बिगड़ी हुई तस्वीर के तौर पर देखी जाती है. अक्सर तोतली ज़ुबान में बोलते हुए वो दर्शकों से भी भिड़ जाते थे.

मोहसिन नक़वी

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी क्रिकेटर नहीं रहे हैं. लेकिन पाकिस्तान की राजनीतिक खानदान से उनके ताल्लुकात और मीडिया मोगुल होने की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट प्रशासक बने और लगातार क्रिकेट में राजनीति फेंटने की कोशश करते रहे हैं.

पिछले साल एशिया कप के दौरान एशिया क्रिकेट काउंसिल और पीसीबी का अध्यक्ष होने के बावजूद वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से ट्रेनिंग ग्राउंड पर मिलकर उन्हें उकसाते रहे. और एशिया कप के फ़ाइनल के बाद तो उन्होंने हद ही कर दी- एशिया कप की ट्रॉफ़ी उठाकर अपने साथ ले गए. एशिया कप की ट्रॉफ़ी आज तक चैंपियन टीम को नहीं मिली है.

मौजूदा बांग्लादेश-वर्ल्ड कप विवाद में भी उन्होंने बांग्लादेश को उकसाकर उनका खेल खराब किया और अब आईसीसी को भी घुड़की भेजी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी सरकार के फ़ैसले के आधार पर (अगर फ़ैसला होता है तो) वर्ल्ड कप से बाहर भी हो सकता है.

