IND vs PAK: कौन करेगा इंडिया के खिलाफ विस्फोट? शाहिद अफरीदी की नजर में उम्मीद की किरण है यह पाकिस्तानी

Shahid Afridi Big Statement: शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान के युवा क्रिकेटर हसन नवाज पर भरोसा जताया है. उनका कहना है कि इस लड़के से मुझे बहुत उम्मीदें हैं.

Shahid Afridi
  • शाहिद अफरीदी ने टीम की मौजूदा बल्लेबाजी क्रम पर गंभीर सवाल उठाए हैं और निरंतर प्रदर्शन की कमी बताई है
  • अफरीदी का मानना है कि पिछले कुछ सीरीज में कोई भी बल्लेबाज लगातार रन नहीं बना पा रहा है और यह चिंता का विषय है
  • उन्होंने कप्तान सलमान आगा और अन्य खिलाड़ियों के नाम लिए लेकिन कहा कि इनमें से कोई भी लगातार रन नहीं बना रहा है
Shahid Afridi Big Statement: एशिया कप का मंच सज चुका है. टूर्नामेंट के छठवें मुकाबले में आज (14 सितंबर 2025) पाकिस्तान की भिड़ंत सबसे मजबूत इंडिया के साथ है. अहम मुकाबले से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा बल्लेबाजी पर सवाल उठाया है. अफरीदी का कहना है कि जो चीज मेरी चिंता बढ़ा रही है वह है बल्लेबाजी क्रम. बाकी गेंदबाजी और स्पिनर हमारे ठीक हैं. पिछले कुछ सीरीज से मैं देख रहा हूं कोई भी बल्लेबाज लगातार प्रदर्शन नहीं कर रहा है. बाबर आजम जब थे तो वह ज्यादा गेंदे खेलते थे. मगर यह भरोसा था कि वह रन बनाएंगे. मौजूदा टीम में हमें एक भी बल्लेबाज ऐसा नजर नहीं आता है. आप सैम अयूब को देखें, साहिबजादा फरहान को देखें और सलमान अली आगा जो कि कप्तान है. उन्हें लगातार रन बनाना चाहिए. मगर वह भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं. 

बातचीत के दौरान ही उन्होंने हसन नवाज की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा, 'हसन नवाज इस लड़के से मुझे बहुत उम्मीदें हैं.' इसपर शो की एंकर बीच में उन्हें टोकते हुए कहती हैं, 'हम सब को उनसे काफी उम्मीद है.' अफरीदी फिर से बात को दोहराते हुए कहते हैं, 'हम सबको इससे उम्मीद है.' 

कौन हैं हसन नवाज? 

हसन नवाज पाकिस्तान के युवा क्रिकेटर हैं. उनका जन्म 21 अगस्त साल 2002 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुआ था. वह दाहिने हाथ से बल्लेबाजी और दाहिने हाथ से ही मध्यम गति की गेंदबाजी करते हैं. 

ग्रीन टीम के लिए युवा क्रिकेटर ने खबर लिखे जाने तक तीन वनडे और 20 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से वनडे की तीन पारियों में 112.00 की औसत से 112 और टी20 की 20 पारियों में 24.50 की औसत से 441 रन निकले हैं. 

हसन के नाम वनडे फॉर्मेट में एक अर्धशतक, जबकि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक शतक और दो अर्धशतक दर्ज है. क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में उन्होंने 34 छक्के और 23 चौके लगाए हैं. 

