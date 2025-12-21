विज्ञापन

भारत में हुई फ्लॉप, पाकिस्तान में धड़ल्ले से देखी जा रही है ये फिल्म, पड़ोसी देश में बनी नंबर-1

पाकिस्तान की टॉप-10 वाली लिस्ट में भारत की और भी चार फिल्में शामिल हैं. यह दिखाता है कि भारतीय कंटेंट वहां कितनी दिलचस्पी से देखा जाता है.

पाकिस्तान नेटफ्लिक्स पर छाई ये भारतीय फिल्म
नई दिल्ली:

21 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान की नेटफ्लिक्स टॉप 10 लिस्ट में पहले नंबर पर एक भारतीय फिल्म ने जगह बनाई है. यह तेलुगु फिल्म भारत में हिंदी सहित कई भाषाओं में अवेलेबल है और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद अब ओटीटी पर दर्शकों का दिल जीत रही है. फिल्म 7 नवंबर 2025 को थिएटर्स में आई थी.

पाकिस्तान में नंबर-1 पर ट्रेंडिंग

नेटफ्लिक्स की ऑफीशियल जानकारी के मुताबिक ‘द गर्लफ्रेंड' पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखी जा रही फिल्म है. इस फिल्म में लीड रोल में रश्मिका मंदाना हैं, जबकि दीक्षित शेट्टी और अनु इमैनुएल भी अहम किरदारों में नजर आए हैं. राहुल रविंद्रन के निर्देशन में बनी यह फिल्म अपनी गहराई भरी कहानी के लिए सराही गई है.

भारत में बॉक्स ऑफिस पर कमाई

फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले वीक में लगभग 11.3 करोड़ और दूसरे वीक में करीब 6 करोड़ की कमाई की. कुल मिलाकर भारत में इसकी नेट कमाई 17.5 करोड़ के आसपास रही. वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मिलाकर फिल्म ने कुल 27.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया.

फिल्म की कहानी

‘द गर्लफ्रेंड' एक साइकोलॉजिकल रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें एक कॉलेज स्टूडेंट की जिंदगी दिखाई गई है. शुरुआत में रिश्ता रोमांचक लगता है, लेकिन धीरे-धीरे बॉयफ्रेंड कंट्रोलिंग और रिश्ता दम घोंटने वाला बन जाता है. हीरोइन को एहसास होता है कि वह इस रिश्ते में खुद को खो रही है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पार्टनर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है. फिल्म टॉक्सिक रिलेशनशिप के मुद्दे को संवेदनशील तरीके से उठाती है.

टॉप 10 में दूसरी भारतीय फिल्में

‘द गर्लफ्रेंड' के साथ पाकिस्तान की नेटफ्लिक्स लिस्ट में जॉली एलएलबी 3, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बैंड बाजा बारात और लेडीज वर्सेज रिकी बहल जैसी बॉलीवुड फिल्में भी शामिल हैं, जो भारतीय कंटेंट की पॉपुलैरिटी को दिखाती हैं. यह फिल्म दर्शकों को रिश्तों के कॉम्पलेक्स पहलुओं पर सोचने पर मजबूर करती है और रश्मिका मंदाना की परफॉर्मेंस को खास तारीफ मिली है.

