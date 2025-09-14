IND vs PAK: टॉस बनाएगा बॉस! जानें क्यों टिकी है सूर्यकुमार और सलमाान आगा की Toss पर नजर

India vs Pakistan, Asia Cup 2025: दुबई में आज (14 सितंबर 2025) जब भारत और पाकिस्तान की टीम आमने-सामने होगी. उस दौरान सभी की निगाहें टॉस पर रहेगी. क्योंकि जिस टीम को यहां जीत मिलेगी. उसका मैच के दौरान पलड़ा भारी रहेगा. पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा करना आसान साबित हो सकता है. क्योंकि नई गेंद बल्ले पर सही तरीके से आती है, जबकि लक्ष्य का पीछा करना इस मैदान पर भारी पड़ सकता है. इतिहास में देखा गया है कि पुरानी गेंद के साथ इस मैदान पर बड़े शॉट लगाना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है.

ओस का नहीं दिखता है ज्यादा प्रभाव

कुछ लोगों का मानना है कि ओस की वजह से लक्ष्य का बचाव करना यहां काफी मुश्किल हो जाता है. क्योंकि गेंदबाजी के दौरान गेंद पर नियंत्रण नहीं बन पाता है. मगर आधुनिक उपकरणों की वजह से मैच के दौरान अब ओस की समस्या उतनी ज्यादा सामने नहीं आती है. यही वजह है कि हाल के दिनों में टॉस जीतकर अन्य टीमों ने यहां पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है.

दुबई में टॉस जीतकर भारतीय टीम ने किया है जबर्दस्त प्रदर्शन

आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जब-जब टीम इंडिया टॉस जीतने में कामयाब हुई है, तब-तब उसे मैच में भी जीत मिली है. दुबई में भारतीय टीम ने कुल 10 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उन्होंने चार मुकाबलों में टॉस जीते हैं. इन चारों ही मुकाबलों में टीम को जीत नसीब हुई है.

इसके अलावा जिन छह मुकाबलों में उसे टॉस के दौरान निराशा हाथ लगी है. उनमें से चार मुकाबलों में उसे शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है. शेष बचे दो मैचों में उसे जीत मिली है.

दुबई में टॉस जीतने वाली टेयमों का है जलवा

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खबर लिखे जाने तक कुल 95 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टॉस जीतने वाली टीम को 55, जबकि टॉस हारने वाली टीम को 40 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है.

