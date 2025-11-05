PAK vs SA: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत के बाद कप्तान शाहीन अफरीदी का बड़ा बयान, इन्हें बताया जीत का हीरो

Shaheen Shah Afridi on Win vs SA: पाकिस्तान ने मंगलवार को फैसलाबाद में खेले गए पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में दक्षिण अफ्रीका के आखिरी ओवरों में किए गए संघर्षपूर्ण प्रदर्शन को दो विकेट से हरा दिया. 264 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए घरेलू टीम 241/4 के स्कोर पर जीत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने केवल 22 रनों पर चार विकेट झटककर इकबाल स्टेडियम में रोमांचक अंत की नींव रख दी. पाकिस्तान को आखिरी ओवर में तीन विकेट पर चार रन चाहिए थे, लेकिन तीसरी गेंद पर मोहम्मद नवाज का विकेट गिर गया और स्कोर बराबरी पर आ गया.

पुछल्ले बल्लेबाज नसीम शाह ने अगली गेंद पर एक तेज सिंगल लेकर पाकिस्तान को तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त दिला दी. अंतिम दो मैच गुरुवार और शनिवार को फैसलाबाद में खेले जाएंगे, जहां 17 सालों में पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा था.

पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने कहा

" मेरे लिए यह एक सामान्य खेल था. कुछ खास नहीं. हमारे बल्लेबाजों को इसका श्रेय जाता है. दूसरी पारी में गेंद जिस तरह से टर्न और स्विंग हुई, उन्होंने उसे बखूबी संभाला. मुश्किल पिच पर भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की. दर्शकों का शुक्रिया, यहां लंबे समय के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो रहा है और वे बड़ी संख्या में आए.

सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक और किशोर लुआन-ड्रे प्रीटोरियस के अर्धशतकों के बावजूद पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 49.1 ओवर में 263 रन पर समेट दिया. पहली बार टीम की कमान संभाल रहे मैथ्यू ब्रीट्ज़के ने कहा, "मुझे लगता है कि हम 20-30 रन पीछे रह गए. हमने लगातार विकेट गंवाए, लेकिन फिर भी कई सकारात्मक पहलू हैं."

सलामी बल्लेबाज फखर जमान ने दो छक्कों और चार चौकों की मदद से 45 रन बनाए और सैम अयूब ने चार चौकों और एक छक्के की मदद से 39 रन बनाकर पाकिस्तान को 87 रनों की ठोस शुरुआत दिलाई. कुल 16,000 दर्शकों से खचाखच भरे इकबाल स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी का स्वागत किया, लेकिन उनके पसंदीदा बाबर आजम के सिर्फ सात रन पर आउट होने से वे निराश हो गए.

सलमान आगा ने 71 गेंदों में 62 रनों की पारी खेली और मोहम्मद रिज़वान के साथ चौथे विकेट के लिए 91 रन जोड़े. रिज़वान को पिछले महीने वनडे कप्तान के पद से हटा दिया गया था और उनकी जगह शाहीन शाह अफरीदी को नियुक्त किया गया था. अफरीदी ने 74 गेंदों में 55 रन बनाए. 39वें ओवर में रिज़वान के आउट होने से दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें बढ़ गईं.

मैच से पहले, दक्षिण अफ्रीका के आक्रामक बल्लेबाज़ डेवाल्ड ब्रेविस कंधे की चोट के कारण सीरीज़ से बाहर हो गए थे, जिससे टीम की पहले से ही कमी और बढ़ गई थी. कुछ प्रमुख खिलाड़ी या तो चोटिल हैं या उन्हें आराम दिया जा रहा है. डी कॉक ने दो साल के अंतराल के बाद वनडे में वापसी करते हुए 63 रनों की पारी खेली. 19 वर्षीय प्रीटोरियस ने अपने वनडे डेब्यू में 60 गेंदों में 57 रन बनाए और मेहमान टीम के बल्लेबाजी के लिए आने पर 98 रनों की ओपनिंग साझेदारी की.

पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका की गति धीमी कर दी क्योंकि स्पिनर अयूब (जिन्होंने 39 रन देकर 2 विकेट लिए) ने प्रीटोरियस और टोनी डी ज़ोरज़ी को 18 रन पर आउट कर दिया. तेज गेंदबाज शाह (जिन्होंने 40 रन देकर 3 विकेट लिए) ने डी कॉक और जॉर्ज लिंडे के विकेट लेकर मेहमान टीम को और झटका दिया.

ब्रीट्ज़के ने 54 गेंदों में 42 रन बनाकर पारी को संभाला, लेकिन स्पिनर अबरार अहमद ने 53 रन देकर 3 विकेट लिए और लॉन्ग-ऑफ पर कैच आउट हो गए. दक्षिण अफ्रीका ने अपने आखिरी छह विकेट 61 रन पर गंवा दिए जिससे पाकिस्तान को एक रन की बढ़त बनाने का मौका मिल गया.