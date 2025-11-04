विज्ञापन
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में धमाका, 12 घायल- आखिर बेसमेंट में हुआ क्या | Video

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में विस्फोट के बाद वकीलों और अदालत के कर्मचारियों को इमारत से बाहर निकाला गया और बाहर खुले इलाकों में ले जाया गया. 

  • पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के बेसमेंट कैफेटेरिया में गैस सिलेंडर फटने से कम से कम बारह लोग घायल हो गए
  • विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि अदालत परिसर की निचली मंजिलों तक गूंज गई और दहशत फैल गई
  • सबसे गंभीर चोटें तकनीशियनों को लगीं, जिनमें से एक का शरीर लगभग अस्सी प्रतिशत जल गया था
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के बेसमेंट में विस्फोट के बाद कम से कम 12 लोग घायल हो गए. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के बेसमेंट कैफेटेरिया में गैस सिलेंडर फट गया, जिससे इमारत हिल गई. सोशल मीडिया पर विस्फोट का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की इमारत को मामूली क्षति दिखाई दे रही है. कथित तौर पर जोरदार विस्फोट अदालत परिसर की निचली मंजिलों तक गूंज उठा, जिससे इमारत के अंदर दहशत फैल गई.

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार, विस्फोट के बाद वकीलों और अदालत के कर्मचारियों को इमारत से बाहर निकाला गया और बाहर खुले इलाकों में ले जाया गया. 

इस्लामाबाद के महानिरीक्षक अली नासिर रिजवी ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि सुप्रीम कोर्ट कैंटीन में सुबह 10:55 बजे गैस विस्फोट हुआ. उन्होंने कहा कि 12 लोग घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया. अधिकारी ने कहा कि यह एक गैस विस्फोट था जो तब हुआ जब तकनीशियन एक एयर कंडीशनिंग (एसी) संयंत्र के पास रखरखाव के काम में लगे हुए थे.

उन्होंने कहा कि एसी तकनीशियनों को सबसे गंभीर चोटें आईं, एक तकनीशियन का 80 प्रतिशत शरीर जल गया. समा न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, विस्फोट से पहले सुनवाई चल रही थी, जिससे इमारत में कोर्ट नंबर 6 बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

Pakistan, Pakistan News, World News
