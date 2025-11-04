बिग बॉस के टॉप 3 फाइनलिस्ट के नाम हुए लीक, पढ़कर कहेंगे AAG है

छोटे पर्दे पर इस वक्त केवल और केवल एक शो का जलवा है. ये शो है बिग बॉस-19. दर्शकों को इस शो का लंबे समय से इंतजार था. हो भी क्यों ना इसके हर एपिसोड में ऐसे हंगामे और खुलासे होते हैं कि आप मिस कर ही नहीं सकते. अभी एक तरफ लोग तान्या मित्तल और अमाल मलिक के नए नए भाई-बहन वाले रिश्ते को हजम कर ही रहे थे कि इस बीच मालती चहर का नया कनेक्शन सामने आ गया. इस मामले में अभी कुछ खास सामने नहीं आया है लेकिन इनके सीक्रेट रिलेशन को लेकर भी बातें बनने लगी हैं.

ये सब देखकर लोग कह रहे हैं कि शायद अमाल एक बड़े फिल्मी घराने से है, पॉपुलर है और शो का विनर बन सकता है इसलिए उस पर ज्यादा लाइमलाइट और मुद्दे फेंके जा रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर कुछ और ही कह रही है. यह तस्वीर यूं तो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है लेकिन आप इसे बिग बॉस-19 के विकिपीडिया पेज पर भी देख सकते हैं.

जैसा कि आप स्क्रीन शॉट में देख सकते हैं. इसमें बिग बॉस के इस सीजन के टॉप-3 कंटेस्टेंट का नाम साफ कर दिया गया है. इतना ही नहीं सीधे-सीधे विनर ही डिक्लेयर कर दिया गया है. इस लिस्ट की मानें तो अनुपमा स्टार गौरव खन्ना शो के विनर रहेंगे. वहीं अमाल मलिक फर्स्ट रनरअप होंगे और अभिषेक बजाज सेकेंड रनरअप होंगे. आपको जानकर हैरानी होगी कि तान्या मित्तल टॉप-5 में जगह नहीं बना पाएंगी. ये सब विकिपीडिया पेज पर दी गई जानकारी के हिसाब से कहा जा रहा है. हो सकता है कि ये पेज रोज ही अपडेट किया जा रहा हो. अगर ऐसा नहीं है तो फिर साफ सी बात है कि बिग बॉस वाकई स्क्रिप्टेड ही होता है.