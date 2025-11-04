विज्ञापन

बिग बॉस के टॉप 3 फाइनलिस्ट के नाम हुए लीक, पढ़कर कहेंगे AAG है

बिग बॉस -19 में धीरे-धीरे रोमांच बढ़ता ही जा रहा है. अब एक तरफ शो अपने फिनाले के करीब पहुंच रहा दूसरी तरफ अभी से शो के विनर और रनरअप को लेकर ये तीन नाम सोशल मीडिया पर घूमने लगे हैं.

कौन होगा बिग बॉस-19 का विनर?
नई दिल्ली:

छोटे पर्दे पर इस वक्त केवल और केवल एक शो का जलवा है. ये शो है बिग बॉस-19. दर्शकों को इस शो का लंबे समय से इंतजार था. हो भी क्यों ना इसके हर एपिसोड में ऐसे हंगामे और खुलासे होते हैं कि आप मिस कर ही नहीं सकते. अभी एक तरफ लोग तान्या मित्तल और अमाल मलिक के नए नए भाई-बहन वाले रिश्ते को हजम कर ही रहे थे कि इस बीच मालती चहर का नया कनेक्शन सामने आ गया. इस मामले में अभी कुछ खास सामने नहीं आया है लेकिन इनके सीक्रेट रिलेशन को लेकर भी बातें बनने लगी हैं.

ये सब देखकर लोग कह रहे हैं कि शायद अमाल एक बड़े फिल्मी घराने से है, पॉपुलर है और शो का विनर बन सकता है इसलिए उस पर ज्यादा लाइमलाइट और मुद्दे फेंके जा रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर कुछ और ही कह रही है. यह तस्वीर यूं तो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है लेकिन आप इसे बिग बॉस-19 के विकिपीडिया पेज पर भी देख सकते हैं.

जैसा कि आप स्क्रीन शॉट में देख सकते हैं. इसमें बिग बॉस के इस सीजन के टॉप-3 कंटेस्टेंट का नाम साफ कर दिया गया है. इतना ही नहीं सीधे-सीधे विनर ही डिक्लेयर कर दिया गया है. इस लिस्ट की मानें तो अनुपमा स्टार गौरव खन्ना शो के विनर रहेंगे. वहीं अमाल मलिक फर्स्ट रनरअप होंगे और अभिषेक बजाज सेकेंड रनरअप होंगे. आपको जानकर हैरानी होगी कि तान्या मित्तल टॉप-5 में जगह नहीं बना पाएंगी. ये सब विकिपीडिया पेज पर दी गई जानकारी के हिसाब से कहा जा रहा है. हो सकता है कि ये पेज रोज ही अपडेट किया जा रहा हो. अगर ऐसा नहीं है तो फिर साफ सी बात है कि बिग बॉस वाकई स्क्रिप्टेड ही होता है.

