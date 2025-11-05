विज्ञापन
विशेष लिंक

कार्तिक पूर्णिमा पर मिर्जापुर में बड़ा हादसा, रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन से कटकर 4 श्रद्धालुओं की मौत

Mirzapur Accident: ये सभी यात्री कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए वहां पहुंचे थे. ट्रेन से गलत दिशा में उतरने की वजह से वे सभी हादसे का शिकार हो गए. रेलवे स्टेशन पर हुई इस दुर्घटना से वहां हड़कंप मच गया.

Read Time: 2 mins
Share
कार्तिक पूर्णिमा पर मिर्जापुर में बड़ा हादसा, रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन से कटकर 4 श्रद्धालुओं की मौत
  • मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर कालका-हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से चार लोगों की मौत हो गई.
  • सभी मृतक यात्री कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए आए थे और ट्रेन से गलत दिशा में उतर गए थे.
  • स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज उपलब्ध था. लेकिन यात्री मुख्य लाइन पार करते हुए तेज स्पीड ट्रेन से टकराए.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मिर्जापुर:

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह बड़ा हादसा हो गया. कालका-हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से चार लोंगों की दर्दनाक मौत हो गई. ये सभी यात्री कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए वहां पहुंचे थे. ट्रेन से गलत दिशा में उतरने की वजह से वे सभी हादसे का शिकार हो गए.  रेलवे स्टेशन पर हुई इस दुर्घटना से वहां हड़कंप मच गया. आनन-फानन में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा. राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है.

ये भी पढ़ें- गुजरात में इस बिजनेसमैन ने पूरे गांव का कर्ज क्यों चुका दिया? वजह है बेहद इमोशनल

ट्रेन की चपेट में आकर 4 लोगों की दर्दनाक मौत

 रेलवे प्रशासन ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं. जबकि स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है.रेलवे ने फिलहाल 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है. लेकिन संख्या और भी बढ़ सकती है. हादसे का शिकार हुए सभी श्रद्धालु चोपन – प्रयागराज एक्सप्रेस से प्लेटफॉर्म नंबर-4 पर उतर गए थे. कुछ यात्री प्लेटफॉर्म की गलत दिशा से उतर गए और जबकि स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज उपलब्ध था. इसके बावजूद वे मुख्य लाइन को पार करते हुए ट्रैक पर चलने लगे.

जल्दबाजी में रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे यात्री

तभी ये यात्री विपरीत दिशा से आ रही तेज स्पीड नेताजी एक्सप्रेस की चपेट में आ गए.उत्तर मध्य रेलवे के मुताबिक, घटना सुबह 9:30 बजे प्रयागराज मंडल के चुनार रेलवे स्टेशन पर हुई. रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद है और स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है.इस मामले को लेकर रेलवे ने जांच के भी आदेश दे दिए है.

ट्रेन की टक्कर से उड़े लोगों के चिथड़े

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ट्रेन की टक्कर इतनी भीषण थी कि इसकी चपेट में आए लोगों के चिथड़े उड़ गए. इस हादसे से वहां चीख-पुकार मच गई. इसके पास RPF-GRP की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं.उन्होंने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमास्टम के लिए भेजा और घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP Accident, MIRZAPUR ACCIDENT, Mirzapur Railway Station
Get App for Better Experience
Install Now