भइया शॉपिंग करा रहे हैं क्या.. जब एयरपोर्ट पर अचानक हुई तेजप्रताप और तेजस्वी की मुलाकात

बिहार विधानसभा चुनाव में तेजप्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच मनमुटाव की खबरें किसी से छिपी नहीं है. यहां तक कि तेजस्वी अपने बड़े भाई तेजप्रताप यादव की सीट महुआ में उनके खिलाफ जाकर प्रचार कर चुके हैं. अब सोशल मीडिया दोनों भाइयों के मुलाकात का एक वीडियो वायरल हो रहा है. यूट्यूबर समदीश भाटिया के साथ तेजप्रताप इंटरव्यू दे रहे थे. वो उस वक्त पटना एयरपोर्ट पर थे. तभी एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी आ गए.

तेजप्रताप खरीद रहे थे बंडी

एयरपोर्ट पर तेजप्रताप बंडी (सदरी) खरीद रहे थे. 38 नंबर का बंडी तेजप्रताप खरीद रहे थे. भाटिया ने इस दौरान बोला कि हमको गिफ्ट मत दीजिए तेजप्रताप भइया. तो तेजप्रताप ने कहा कि हम अपने लिए खरीद रहे हैं. इसी दौरान दुकान में एक शख्स ने आकर बताया कि सामने तेजस्वी यादव हैं.

तेजप्रताप ने बस देखा, कुछ कहा तक नहीं

जैसे ही शख्स ने कहा कि तेजस्वी सामने हैं तो तेजप्रताप सामने देखकर कुछ बोले नहीं. दूसरी तरफ तेजस्वी ने हाथ को अभिवादन वाले अंदाज में उठाया. तभी तेजस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा कि शॉपिंग करा रहे हैं क्या भइया? तो भाटिया ने कहा कि वो हमको गिफ्ट दे रहे हैं. तो तेजस्वी ने सिर हिलाते हुए मुस्कुरा दिया. तेजस्वी ने कहा, आप तो बड़ा लकी हैं.

तेजप्रताप ने छोटे भाई की तरफ बस देखा और मुंह फेरकर चल दिए

इस दौरान तेजप्रताप यादव यादव ने केवल तेजस्वी की तरफ देखा और कुछ देर देखने के बाद मुंह फेरकर चल दिए. इस दौरान तेजप्रताप ने कुछ नहीं कहा. दुकान में वापस आए और फिर बंडी खरीदने लगे. उन्होंने कहा कि ब्लैक कलर में बंडी है क्या? इसके बाद भाटिया ने तेजप्रताप से पूछा कि बातचीत नहीं होती है क्या? तेजप्रताप ने कहा कि ऊ अपना ठीक हैं.

