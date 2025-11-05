विज्ञापन
कौन हैं न्यूयॉर्क के मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी की पत्नी रामा दुवाजी, चुनाव में निभाई बड़ी भूमिका

Zohran Mamdani Wife Rama Duwaji: न्यूयॉर्क मेयर पर जोहरान ममदानी की जीत के पीछे उनकी पत्नी रामा दुवाजी की भी अहम भूमिका बताई जा रही है. डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट ने पति के कंपेन में बड़ा योगदान दिया.

कौन हैं न्यूयॉर्क के मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी की पत्नी रामा दुवाजी, चुनाव में निभाई बड़ी भूमिका
Rama Duwaji Zohran Mamdani
  • ममदानी की पत्नी रामा दुवाजी न्यूयॉर्क की फर्स्ट लेडी बनेंगी और चुनाव प्रचार में उन्होंने अहम भूमिका निभाई
  • रामा दुवाजी सीरियाई मूल की अमेरिकी इलस्ट्रेटर और एनीमेटर हैं, जिन्होंने कई प्रतिष्ठित मैगजीन के लिए काम किया
  • रामा ने न्यूयॉर्क के स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है
न्यूयॉर्क:

34 साल के भारतीय मूल के डेमोक्रेट सोशलिस्ट नेता जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर पद का चुनाव जीत लिया है. दुनिया के सबसे महंगे शहरों में शुमार न्यूयॉर्क में किराया कम करने, सस्ती परिवहन सेवा जैसे वादों से लोकप्रिय ममदानी ट्रंप के पुरजोर विरोध के बावजूद जीते. ममदानी की पत्नी रामा दुवाजी न्यूयॉर्क की पहली लेडी बनेंगी. न्यूयॉर्क में वोटिंग के दिन दोनों फ्रैंक सिंटारा स्कूल में साथ मतदान के लिए पहुंचे थे और वो सुर्खियों में रही हैं. ममदानी के मेयर के चुनाव प्रचार में भी रामा ने अहम भूमिका निभाई है. 

कौन हैं रामा दुवाजी
28 साल की रामा दुवाजी सीरियाई मूल की अमेरिकी इस्ट्रेटर और एनीमेटर हैं. उनके इंस्टाग्राम पेज पर उनकी बेहतरीन कला के उदाहरण मिलते हैं. दुवाजी का जन्म टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में हुआ था. 9 साल की उम्र में वो दुबई शिफ्ट हो गईं. उन्होंने कतर में कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ द आर्ट्स से पढ़ाई की और फिर अमेरिका लौट आईं. उन्होने रिचमंड और न्यूयॉर्क में अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की.  

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ममदानी के चुनाव प्रचार में लोगो और ब्रांडिंग का काम भी रामा ने संभाला था. दुवाजी ने बीबीसी, द न्यू यॉर्कर और वोग जैसी प्रतिष्ठित मैगजीन के लिए भी काम किया है. उनका ज्यादातर काम डिजिटल मीडिया में रहा है. उनके आर्ट वर्क में कड़ा सियासी मैसेज भी रहता है. गाजा में इजरायल की कार्रवाई और मिडिल ईस्ट में उथल-पुथल भरी तमाम घटनाओं की झलक भी उनकी कलाकृतियों में मिलती है. 

Rama Duwaji

Rama Duwaji

पिछले साल हुई थी शादी
खबरों के मुताबिक, जोहरान ममदानी से उनका कांटैक्ट कई साल पहले डेटिंग ऐप हिंज पर हुई थी. दिसंबर 2024 में दोनों का दुबई में निकाह हुई था और फिर न्यूयॉर्क सिटी के क्लर्क ऑफिस में इसी साल शाही तरीके से शादी समारोह भी हुआ. न्यूयॉर्क में द स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स में इलस्ट्रेशन में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री ली है.वाशिंगटन पोस्ट, बीबीसी, एप्पल, स्पॉटीफाई और द न्यूयॉर्क में उनका आर्ट वर्क सराहा गया है. 

इंस्टाग्राम पेज पर हजारों फॉलोअर
अरब मुल्कों में शांति, गाजा की हालत और फलस्तीन को लेकर भी आवाज वो अपने काम के जरिये उठाती रही हैं. सिरेमिक आर्ट वर्क से भी उन्हें खूब ख्याति मिली. दुवाजी के इंस्टाग्राम पर 92 हजार से ज्यादा फॉलोवर हैं. 

ट्रंप को क्यों है जोहरान ममदानी से खुन्नस? अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया था पुरजोर विरोध, बने न्यूयॉर्क मेयर
 

