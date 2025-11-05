विज्ञापन
Bank Holiday Today: आज 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती पर बैंक खुला है या बंद? फटाफट चेक करें छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holiday Today on November 5, 2025: आज गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के कारण कई जगहों पर बैंक बंद रहेंगे. इसलिए अगर आपका कोई जरूरी काम है, और अगर आप बैंक जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पहले अपने राज्य की RBI बैंक हॉलिडे लिस्ट (RBI Bank Holiday List)  जरूर देख लें.

Bank Holiday on Guru Nanak Jayanti: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नवंबर 2025 के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है.
नई दिल्ली:

Bank Holiday On 5 November, 2025:  अगर आज आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है, तो पहले ये जरूर जान लें कि आज बैंक खुले हैं या बंद. बुधवार, 5 नवंबर 2025 को पूरे देश में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती (Guru Nanak Jayanti Bank Holiday) यानी गुरुपरब मनाया जा रहा है. कई लोग ऐसे हैं जिनके मन में यही सवाल है कि क्या आज बैंक बंद रहेंगे या पहले की तरह खुले हैं? अगर आप भी यही सोच रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले RBI की हॉलिडे लिस्ट जरूर देख लें.

हर राज्य का अपना बैंक हॉलिडे कैलेंडर होता है. इसलिए अगर आप किसी दिन बैंक जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पहले अपने राज्य की RBI बैंक हॉलिडे लिस्ट (RBI Bank Holiday List)  जरूर देख लें. इससे न केवल आपका वक्त बचेगा बल्कि आपको किसी असुविधा का सामना भी नहीं करना पड़ेगा.

आज 5 नवंबर को बैंक खुला है या बंद?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नवंबर 2025 के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट के मुताबिक, आज यानी 5 नवंबर को देश के कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. इस दिन गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और रास पूर्णिमा का पर्व एक साथ मनाया जा रहा है.

गुरु पर्व के मौके पर आज कहां-कहां बैंक बंद रहेंगे?

गुरु पर्व के चलते मिजोरम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू और श्रीनगर, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे. यानी देखा जाए तो आज ज्यादातर राज्यों में बैंक की छुट्टी है.

आज गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के कारण ज्यादातर जगहों पर बैंक बंद रहेंगे. इसलिए अगर आपका कोई जरूरी काम है, तो ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करें और छुट्टी के बाद ब्रांच विजिट करें.

नवंबर 2025 में कब- कब रहेंगी बैंकों की छुट्टी? (Bank holidays in November 2025)

नवंबर में बैंक कई मौकों पर बंद रहेंगे. 7 नवंबर को शिलांग में बंगला महोत्सव की वजह से बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा 8 नवंबर को दूसरा शनिवार और 22 नवंबर को चौथा शनिवार है, इन दोनों दिन पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे. रविवार को 2, 9, 16, 23 और 30 नवंबर को भी बैंक का कामकाज नहीं होगा.

नवंबर 2025 बैंक हॉलिडे की लिस्ट (November 2025 Bank Holiday List)

  •  5 नवंबर 2025: गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे.
  •  7 नवंबर 2025: बंगला महोत्सव (शिलांग)  बैंक बंद रहेंगे. 
  •  8 नवंबर 2025: दूसरा शनिवार के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे. 
  •  9 नवंबर 2025: रविवार को देश भर में बैंक बंद रहेंगे. 
  •  16 नवंबर 2025: रविवार  के दिन देश भर में बैंक बंद रहेंगे. 
  •  22 नवंबर 2025: चौथा शनिवार  के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे. 
  •  23 नवंबर 2025: रविवार की वजह से देश भर में बैंक बंद रहेंगे. 
  •  30 नवंबर 2025: रविवार के दिन देशभर में बैंक बंद रहेंगे. 

छुट्टियों में डिजिटल बैंकिंग का कर सकेंगे इस्तेमाल

अगर आपकी ब्रांच आज बंद है तो भी चिंता की बात नहीं है. आप अपने ज्यादातर बैंकिंग काम ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के जरिए आसानी से कर सकते हैं. जैसे कि NEFT या RTGS से पैसे ट्रांसफर करना, डेबिट/क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना, ऑनलाइन चेकबुक या डिमांड ड्राफ्ट के लिए रिक्वेस्ट भेजना, या अकाउंट अपडेट करना. एटीएम और UPI सेवाएं भी सामान्य रूप से चालू रहती हैं, इसलिए कैश निकालने या डिजिटल पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी.
 

