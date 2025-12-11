विज्ञापन
'13 दिसंबर को' लियोनेल मेस्सी का होगा ग्रैंड वेलकम, शाहरुख खान ने दिया फैंस को खास मैसेज

Lionel Messi GOAT Tour 2025: फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक लियोनेल मेस्सी के भारत आने में अब कुछ ही समय बचा है. लियोनेल मेस्सी के गोट टूर की शुरुआत 13 दिसंबर से होनी है.

Read Time: 3 mins
'13 दिसंबर को' लियोनेल मेस्सी का होगा ग्रैंड वेलकम, शाहरुख खान ने दिया फैंस को खास मैसेज
Shah Rukh Khan confirms he'll meet Lionel Messi: शाहरुख खान ने दिया फैंस को खास मैसेज, लिखा- 13 दिसंबर को
  • लियोनेल मेस्सी का भारत दौरा 13 दिसंबर से शुरू होगा और वह चार प्रमुख शहरों का दौरा करेंगे
  • मेस्सी कोलकाता में 13 दिसंबर को गोट कप, कंसर्ट और 70 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे
  • कोलकाता में मेस्सी की मुलाकात पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बाईचुंग भूटिया से होगी
Lionel Messi GOAT India tour: फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक लियोनेल मेस्सी के भारत आने में अब कुछ ही समय बचा है. लियोनेल मेस्सी के गोट टूर की शुरुआत 13 दिसंबर से होनी है. अपने भारत दौरे पर यह दिग्गज फुटबॉलर भारत के चार शहरों में जाएगा- कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली जाएगा. इस दौरान कई भव्य कार्यक्रम होने हैं. मेस्सी अपने इस भारत दौरे के दौरान कई प्रमुख हस्तियों के मिल सकते हैं. इस बीच बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने खुद इसकी जानकारी दी है कि वह 13 दिसंबर को कोलकाता में मेसी से मिलने वाले हैं.

गुरुवार को आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के सह मालिक शाहरुख खान ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि वह 13 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम के लिए कोलकाता में होंगे. शाहरुख ने पोस्ट किया,"इस बार मैं कोलकाता में अपनी नाइट की योजना नहीं बना रहा हूं... और उम्मीद कर रहा हूं कि उस दिन की राइड पूरी तरह से 'मेस्सी' होगी. 13 तारीख को साल्ट लेक स्टेडियम में आप लोगों से मुलाकात होगी."

अर्जेंटीना को अपनी अगुवाई में विश्व चैंपियन बना चुके लियोनेल मेस्सी 13 दिसंबर को रात 1:30 बजे कोलकाता उतरेंगे. 13 दिसंबर को उनका शेड्यूल काफी व्यस्त रहने वाला है. सुबह 9:30 बजे बैठक से इस दौरे की शुरुआत होगी. कोलकाता में मेस्सी गोट कप, एक कंसर्ट और एक 70 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे. इस दौरान भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा दिग्गज भारतीय फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया से भी उनकी मुलाकात होगी.

विश्व कप विजेता कप्तान इसके बाद दोपहर 2 बजे हैदराबाद के लिए उड़ान भरेंगे. हैदराबाद में मेस्सी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में एक प्रदर्शनी फुटबॉल मैच खेलेंगे.  इस कार्यक्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के शामिल होने की उम्मीद है. तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ रोड्रिगो (डी पॉल) और लुइस सुआरेज़ भी फुटबॉल क्लिनिक का हिस्सा होंगे. वे बच्चों को प्रशिक्षण देंगे, वे बच्चों को प्रेरित करेंगे, वे फुटबॉल पर टिप्स देंगे."

हैदराबाद में अपने कार्यक्रमों के बाद मेस्सी मुंबई और फिर दिल्ली जाएंगे. GOAT इंडिया टूर 2025 को एक अखिल भारतीय उत्सव के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो 13 दिसंबर को पूर्व (कोलकाता) और दक्षिण (हैदराबाद) से शुरू होकर 14 दिसंबर को पश्चिम (मुंबई) तक जारी रहेगा और 15 दिसंबर को उत्तर (दिल्ली) में समाप्त होगा.

