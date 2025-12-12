IPL 2026 Auction: 'हर कोई उसे हल्के में ले रहा', श्रीकांत ने की इस चेन्नई से इस बल्लेबाज की सिफारिश, भारत को शतक से चौंका दिया था

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही पांच मैचों की सीरीज के बीच इंडियन प्रीमियर लीग मिनी ऑक्शन भी सिर पर खड़ी है. आने वाले मंगलवार को नीलामी होने जा रही है, गतिविधियां भी तेज हो गई हैं. पूर्व क्रिकेटर पसंदीदा खिलाड़ियों और बयानों को लेकर सक्रिय हो गए हैं. पूर्व चीफ सेलेक्टर कृष्णाचारी श्रीकांत ने मिनी ऑक्शन से पहले पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत ही अहम सुझाव दिया है. अब जबकि सुपर किंग्स के बल्लेबाजों का कोटा पहले से ही पूरा हो चुका है, तो श्रीकांत ने कहा है कि चेन्नई को स्पिन-ऑलराउंडर को लक्ष्य बनाना चाहिए. खासकर यह देखते हुए कि अब अनुभवी रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा टीम के साथ नहीं हैं.



इस जगह को भरने के लिए श्रीकांत ने न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल की जोरदार वकालत करते हुए कहा, 'चेन्नई के पास शीर्षक्रम में गायकवाड़, संजू सैमसन, आयुष म्हात्रे और उर्विल पटेल के रूप में बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी है. ऐसे में प्रबंधन को बैटिंग को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है.' अपने समय के दिग्गज ओपनर ने कहा, 'मैं माइकल ब्रेसवेल को हर हाल में लेना पसंद करूंगा. हर कोई उस कम आंक कर चल रहा है. ब्रेसवेल ने भारत के खिलाफ हैदराबाद में शतक जड़ा था. वह अच्छी ऑफ स्पिन कर सकता है और ऐसा लेफ्टी बल्लेबाज है, जो दिन विशेष पर विरोधी टीम से विशेष पर मैच छीन सकता है. वह एक शानदार फिनिशर है.'

पूर्व चीफ सेलेक्टर बोले, 'ज्यादातर लोग ब्रेसवेल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. हर कोई लिविंगस्टोन के बारे में बोल रहा है, लेकिन सच यह है कि अगर ब्रेसवेल को प्रोत्साहित किया जाता है, तो वह अच्छा प्रदर्शन करेगा. चेन्नई एक ऐसी जगह है, जहां धोनी उन्हें एक बेहतरीन ऑलराउंडर बनने में मदद कर सकते हैं.'

(खबर जारी है..)