Dhurandhar Box Office Collection Day 8: दूसरे हफ्ते भी नहीं थम रहा धुरंधर का तूफान, आठवें दिन कर डाली इतनी कमाई

Dhurandhar Box Office Collection Day 8: रणवीर सिंह की धमाकेदार फिल्म ‘धुरंधर’ 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में उतरी और आज अपना पहला हफ्ता पूरा कर चुकी है.

नई दिल्ली:

Dhurandhar Box Office Collection Day 8: रणवीर सिंह की धमाकेदार फिल्म ‘धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में उतरी और आज अपना पहला हफ्ता पूरा कर चुकी है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस बड़े बजट की फिल्म में अक्षय खन्ना, आर. माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज कलाकार भी अहम किरदारों में हैं. सभी को उम्मीद थी कि फिल्म अच्छा कमाएगी, लेकिन ‘धुरंधर' ने सारी उम्मीदें पार कर दीं. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की आंधी आ गई है. रणवीर सिंह की इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड भी थोड़ डाले हैं. 

धुरंधर से पहले हफ्ते की इतनी कमाई

पहले दिन ही फिल्म ने धमाल मचा दिया और ₹28 करोड़ की ओपनिंग ली. शनिवार को 14% की बढ़त के साथ ₹32 करोड़ कमाए. रविवार को तो कमाल हो गया ₹43 करोड़! यानी शनिवार से 34% ज्यादा. सोमवार को थोड़ा गिरावट आई और ₹23.25 करोड़ आए, लेकिन फिर मंगलवार से फिल्म ने फिर रफ्तार पकड़ ली. मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, तीनों दिन ₹27-27 करोड़ का शानदार कलेक्शन रहा. इस तरह पहले हफ्ते में फिल्म ने कुल ₹207.25 करोड़ का बिजनेस कर डाला. सैकनिल्क के मुताबिक दूसरे शुक्रवार (आठवां दिन) को दोपहर तक ही ₹19.77 करोड़ आ चुके हैं. अभी तक भारत में फिल्म की कुल कमाई ₹227.25 करोड़ हो गई है.

दिन-वार कलेक्शन कुछ इस तरह रहा:

- दिन 1 (शुक्रवार) - ₹28 करोड़  
- दिन 2 (शनिवार) - ₹32 करोड़  
- दिन 3 (रविवार) - ₹43 करोड़  
- दिन 4 (सोमवार) - ₹23.25 करोड़  
- दिन 5 (मंगलवार) - ₹27 करोड़  
- दिन 6 (बुधवार) - ₹27 करोड़  
- दिन 7 (गुरुवार) - ₹27 करोड़  

पहला हफ्ता - ₹207.25 करोड़  
दूसरा शुक्रवार (दिन 8) - ₹19.77 करोड़ (अभी तक)

कुल भारत नेट - ₹227.25 करोड़

