Shafali Verma: किस्मत बार-बार मौका नहीं देती..., "लेडी सहवाग" के लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका

Shafali Verma: भारतीय महिला क्रिकेटर "लेडी सहवाग" के नाम से मशहूर शेफाली वर्मा पिछले कुछ समय से खराब दौर से गुजर रहीं हैं. पहले खराब फॉर्म के कारण टीम से बाहर हुईं फिर वर्ल्ड कप की टीम में से उनका नाम गायब रहा. यही नहीं, इन सबके बाद उनके पिता को हार्ट अटैक आया जिससे उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. लेकिन इन सबके बाद भी शेफाली ने हिम्मत नहीं हारी. बता दें कि जब शेफाली टीम से बाहर हुईं तो उन्होंने यह बात अपने पिता को भी नहीं बताई थी, लेकिन एक हफ्ते बाद जैसे ही उन्हें पता चला तो उन्होंने आराम नहीं किया, बल्कि अपनी बेटी को लेकर सीधे मैदान पर प्रैक्टिस करने पहुंच गए. किस्मत देखिए, शेफाली को सीधे सेमीफाइनल के लिए बुलावा आया क्योंकि ओपनर प्रतिका रावल चोटिल हो गई थी. अब समय है कि वह अपने देश के लिए वर्ल्ड कप लेकर आए क्योंकि किस्मत बार-बार मौका नहीं देती.

शेफाली ने 2024 में न्यूज़ीलैंड में हुए महिला विश्व कप में हिस्सा लिया था, जहां इस दाएं हाथ की बल्लेबाज़ ने 26.75 की औसत से 107 रन बनाए थे, जिसमें लीग चरण के दौरान साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक तेज़ अर्धशतक भी शामिल था. पिछले साल के अंत में खराब फॉर्म के कारण शेफाली को भारत की वनडे टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन प्रतीका की असामयिक चोट ने उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है क्योंकि वह इस विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नॉकआउट सेमीफाइनल में पहली बार खेलने के लिए तैयार हैं. आखिरी बार शेफाली ने भारतीय महिला टीम के लिए वनडे मैच 2024 में कीवी टीम के खिलाफ खेला था जहां लेडी सहवाग फ्लॉप रहीं थी और 12 रन ही बना सकीं थी.

शेफाली वर्मा का रिकॉर्ड

शेफाली ने अबतक 5 टेस्ट मैच खेले हैं और इस दौरान 567 रन बनाए हैं जिसमें उनके नाम एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल है. वहीं, वनडे में उनके नाम 29 मैच में 644 रन दर्ज है. महिला वनडे में शेफाली ने अबतक 4 अर्धशतक जमाएं हैं. टी-20 इंटरनेशनल में शेफाली के नाम 2221 रन दर्ज है.

मुझे उम्मीद है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी- शेफाली

"जिन भी खिलाड़ियों से मैंने बात की है, उन्होंने मेरा आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ाया है, जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है.कोच, कप्तान और स्मृति मंधाना ने भी मुझसे कहा कि मुझे बस अपना खेल खेलना है, कोई दबाव नहीं है. मुझे बस बिना घबराए, वैसे ही खेलना है जैसा मैं जानती हूं. तो हां, मुझे काफ़ी आज़ादी दी गई है, और मैं अच्छी गेंदों का सम्मान करने और अपनी रेंज में आने वाली गेंदों पर शॉट लगाने की कोशिश करूंगी. मेरा स्वागत बहुत अच्छा रहा है, और उम्मीद है कि अगर मुझे मौका मिला, तो मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगी".

शेफाली ने आगे कहा, “मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कई बार खेल चुकी हूं, इसलिए यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं है. मैं उनके गेंदबाज़ों और उनकी शैली को जानती हूं. मैं अपनी ताकत पर भरोसा करूंगी, और हां, वे हमें कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन हमने काफ़ी तैयारी की है, उम्मीद है, हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे. हमारा ध्यान अच्छा प्रदर्शन करने पर है, और अगर हम ऐसा करते हैं, तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे.”