Gold-Silver Rate: सोने के उलट चांदी की कीमतों में गुरुवार को रिकॉर्ड ₹3,300 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई. चांदी ₹1,55,000 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, जबकि पिछले सेशन में यह ₹1,51,700 पर थी.

1 हजार और गिरे दाम, 10 दिन में 11 हजार सस्ता हो गया सोना, चांदी के चढ़े दाम

Gold-Silver Rate: फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर दिए गए फैसलों के बाद सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी ने रिकॉर्ड तेजी दिखाई. राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत ₹1,000 गिरकर ₹1,22,800 प्रति 10 ग्राम (99.5% शुद्धता) रह गई. बुधवार को यह ₹1,23,800 पर बंद हुआ था.

गिरावट की मुख्य वजहें

  • अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में तो कटौती की, लेकिन यह भी संकेत दिया कि दिसंबर में तुरंत एक और बड़ी कटौती की उम्मीद करना 'जल्दबाजी' हो सकती है.
  • इस संकेत के बाद अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई. जब डॉलर मजबूत होता है, तो सोना विदेशी निवेशकों के लिए महंगा हो जाता है, जिससे इसकी मांग घटती है और कीमतों पर दबाव पड़ता है.
  • अमेरिका और चीन के बीच संभावित व्यापार समझौते पर प्रगति के संकेत मिलने से सोने की अपील कमजोर हुई है.

चांदी में ₹3,300 की जबरदस्त उछाल

सोने के उलट चांदी की कीमतों में गुरुवार को रिकॉर्ड ₹3,300 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई. चांदी ₹1,55,000 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, जबकि पिछले सेशन में यह ₹1,51,700 पर थी.

अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हाल

  • हाजिर सोना

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चार दिन की गिरावट के बाद हाजिर सोने में तेजी आई और यह 1.36% बढ़कर $3,983.87 प्रति औंस हो गया.

  • हाजिर चांदी

विदेशी बाजारों में चांदी भी 1.21% बढ़कर $48.14 प्रति औंस पर पहुंच गई.

  • डॉलर इंडेक्स

डॉलर इंडेक्स 0.12% बढ़कर $99.34 पर पहुंच गया, जिसने सोने की कीमतों पर दबाव बनाए रखा.

आगे कैसी रह सकती है चाल

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के एक्सपर्ट सौमिल गांधी ने बताया कि बाजार अब फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के अगले फैसलों का इंतजार कर रहा है, जिससे यह साफ हो सके कि भविष्य में ब्याज दरों का रुख क्या रहेगा और सर्राफा बाजार किस दिशा में जाएगा.

